Incendi brutal d'una caravana en un cobert

per Iker Silvosa

La nit d'aquest dilluns es va veure interrompuda per un aparatós incendi que va reduir a cendres una caravana estacionada a l'interior d'un cobert en el municipi de Freginals (Montsià). El foc es va declarar al carrer Pla del Corany, aproximadament a les 20:53 h, moment en què els serveis d'emergències van rebre nombroses trucades alertant de flames intenses i abundant fum procedent d'un edifici adjacent. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el foc es va estendre amb rapidesa, afectant de manera parcial algunes estructures properes, com un magatzem contigu i un garatge que es trobaven a les immediacions.

La caravana, que estava instal·lada sota un cobert a la part exterior de l'habitatge, va cremar completament, generant un intens focus de calor i un fum dens que va obligar a evacuar preventivament diverses persones properes al lloc. Afortunadament, les autoritats confirmen que no s'han registrat ferits, ja que la família propietària de l'immoble va aconseguir sortir amb antelació i ningú es trobava dins de la caravana en el moment en què van començar les flames. No obstant això, les escenes viscudes van ser d'una gran espectacularitat a causa de la magnitud del foc i la lluminositat que produïa en plena nit.

La intervenció dels bombers va ser crucial per contenir l'incendi i evitar danys majors al veïnat. Dues dotacions van acudir amb rapidesa a la zona i van procedir a desplegar mànegues i equips d'escuma per atacar el foc des de diversos fronts. A més, els efectius van posar especial cura a refrigerar les parets contigües i a revisar els espais interiors del cobert, atès que les altes temperatures podrien causar despreniments o la reactivació de focus ocults. El fet que la caravana disposés de materials inflamables, com plàstics, aïllaments i dipòsits de combustible, va complicar en part l'extinció, encara que es va aconseguir controlar en un lapse de temps relativament curt.

Més elements afectats

Entre els elements afectats pel foc, a més de la caravana, s'inclouen un magatzem ubicat just al costat, l'estructura del qual es va veure seriosament danyada pel fum i les altes temperatures. Així mateix, un garatge proper va resultar perjudicat en part per la propagació de fum i per la calor acumulada a la zona.

Els veïns del carrer Pla del Corany van mostrar la seva preocupació en veure com les flames assolien una alçada considerable, tement que poguessin causar un incendi de majors proporcions. Per sort, l'acció decidida dels bombers va evitar que el sinistre s'estengués a altres habitatges o a la via pública.