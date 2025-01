Alerta a Barcelona: Un camió avariat provoca retencions en 3 carreteres diferents

El matí d'aquest dimarts ha resultat especialment complicat per als conductors que transitaven per les vies pròximes a Sant Vicenç dels Horts, a l'àrea metropolitana de Barcelona. Un camió amb remolc s'ha avariat i ha quedat situat en un viaducte que enllaça l'A-2 amb la B-23, generant retencions i llargues cues en fins a tres carreteres simultàniament: la BV-2002, la BV-2005 i la pròpia A-2, entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona.

El Servei Català de Trànsit ha informat a través dels seus canals oficials de la incidència, detallant que el remolc del camió ha quedat parcialment desenganxat sobre el viaducte, cosa que ha obligat a interrompre el trànsit en un dels carrils i a establir diverses mesures de seguretat per evitar un accident més gran. Pel que sembla, l'avaria s'ha produït en un moment de gran densitat de trànsit, cosa que ha agreujat la situació de col·lapse.

Afectacions a l'A-2 i vies secundàries

Un dels punts crítics se situa a l'A-2, on l'avaria ha afectat sobretot els vehicles que es desplacen en sentit Barcelona. Segons les primeres estimacions, alguns conductors s'han vist atrapats en cues de diversos quilòmetres entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts. Les retencions han estat intermitents, amb parades i arrencades que se succeïen en trams curts, dificultant la conducció i augmentant la tensió dels implicats.

De forma paral·lela, la incidència ha tingut un efecte dòmino en les vies secundàries properes: la BV-2002 i la BV-2005, ambdues al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts, on s'han detectat també cues importants. Molts conductors que intentaven evitar la congestió de l'A-2 han optat per prendre rutes alternatives, incrementant el flux de trànsit en carreteres menys preparades per suportar una gran quantitat de vehicles en hora punta.

Fins a la zona s'han desplaçat dotacions dels Mossos d'Esquadra i dels equips de manteniment de carreteres, amb l'objectiu de retirar el camió i el seu remolc el més aviat possible. Fonts oficials assenyalen que s'està valorant la necessitat d'una grua de gran capacitat o un dispositiu especial per assegurar que el remolc no es desplaci de forma brusca durant les maniobres de rescat. A més, s'ha extremat la precaució per evitar vessaments de combustible o altres materials potencialment perillosos que poguessin agreujar la situació.

Encara que no s'han confirmat danys personals, l'avaria ha causat notables perjudicis en la mobilitat de la regió. Les autoritats recomanen als usuaris que es vegin obligats a circular per la zona que consultin els canals d'informació de Trànsit abans d'iniciar el seu viatge, amb la finalitat de conèixer l'estat actualitzat de les carreteres. D'aquesta manera, podran planificar rutes alternatives que evitin els principals focus de congestió. Per a aquells que es desplacin des de zones com Martorell o Pallejà cap a Barcelona, es suggereix considerar l'ús de l'autopista AP-7 o la B-24.