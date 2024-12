Tragèdia mortal en explosió a pocs quilòmetres de Barcelona: Investigació en marxa

La tranquil·litat de la tarda d'aquest dimecres al Masnou, una localitat costanera del Maresme, es va veure interrompuda per un tràgic succés que ha commocionat la comunitat. La bellesa dels seus carrers, marcats per una barreja d'història i modernitat, contrasta amb l'angoixa que van viure els veïns del carrer Enric Granados, lloc on va tenir lloc una explosió que ha deixat un balanç fatal. Aquest incident, que va afectar un habitatge unifamiliar, ha desfermat nombroses preguntes entre els residents, que busquen respostes sobre el que ha passat.

El succés, que va tenir lloc al voltant de les 18:15, ha deixat consternats els habitants de la zona. La ràpida intervenció dels equips d'emergència no va aconseguir evitar la tragèdia. Encara que no es van registrar danys estructurals greus ni un incendi posterior, l'explosió va ser suficient per causar la mort d'una dona, el cos de la qual va ser trobat entre les runes.

Una altra persona que es trobava a l'interior de la casa en el moment de la deflagració va resultar il·lesa, encara que visiblement afectada pel que va succeir.

| Canva

Una intervenció ràpida però insuficient

Els Bombers de la Generalitat van rebre l'alerta de l'incident i van desplegar ràpidament vuit dotacions per avaluar la situació i assistir les possibles víctimes. En arribar al lloc, els efectius van verificar que, malgrat la magnitud de l'explosió, no s'havia originat un incendi, cosa que va facilitar les tasques d'inspecció i rescat. L'habitatge afectat, una casa unifamiliar aïllada de planta baixa, va patir danys a la façana i part de la teulada, però no hi va haver afectació estructural que comprometés la seguretat de l'edifici ni de les construccions veïnes.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van desplegar sis patrulles per fer-se càrrec de les investigacions pertinents, mentre que la Policia Local del Masnou va mobilitzar dues unitats addicionals per garantir la seguretat a la zona i col·laborar amb les tasques logístiques. La coordinació entre les diferents forces de seguretat i emergències va permetre actuar amb rapidesa, encara que el desenllaç fatal no va poder ser evitat.

Un succés sota investigació

Encara que les causes de l'explosió encara no han estat determinades, les autoritats han iniciat una investigació per esclarir el que ha passat. Els Mossos d'Esquadra, que lideren les diligències, han començat a recopilar testimonis dels veïns, així com proves materials al lloc dels fets. Segons les primeres hipòtesis, no es descarta cap línia d'investigació, incloses possibles fuites de gas o fallades en les instal·lacions elèctriques de l'habitatge.

| ACN

Mentre es duu a terme la investigació, els veïns del carrer Enric Granados es troben en estat de xoc. Molts relaten que van sentir una forta explosió seguida d'un estrèpit, cosa que els va portar a sortir ràpidament al carrer per entendre el que havia passat. Alguns residents han ofert suport emocional als familiars de la víctima i a la persona que va sobreviure al succés, evidenciant la solidaritat de la comunitat.

Una tragèdia que deixa interrogants

El Masnou, conegut pel seu ambient tranquil, s'enfronta ara a un moment de dol i reflexió. Encara que els equips d'emergència van aconseguir minimitzar les conseqüències físiques del succés, la pèrdua d'una vida humana deixa una ferida profunda en aquesta localitat del Maresme. Les autoritats han assegurat que informaran dels avenços en la investigació a mesura que s'esclareixin els fets.