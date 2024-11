Tragèdia mortal en una empresa en morir un home fent tasques de manteniment

Estan sent dies negres per als treballadors catalans. Fa tot just un parell de dies, un operari de neteja va perdre la vida en una empresa de Terrassa mentre exercia de la seva. I avui s'ha tornat a repetir la història; aquesta vegada a Vilafranca del Penedès i aquest cop un instal·lador elèctric.

Un home de 45 anys ha mort aquest dilluns als volts de dos quarts de nou del matí quan feia tasques de manteniment de la instal·lació elèctrica d'una nau industrial de Vilafranca del Penedès. Per causes que s'investiguen, l'operari ha caigut d'una altura d'uns set metres i s'han produït greus lesions. Al lloc dels fets s'hi han traslladat dotacions dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers i del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida de l'home.

D'acord amb els procediments establerts, els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball. Durant els propers dies i a mesura que avanci la investigació anirem coneixent més informació sobre això. L'accident s'ha produït a l'empresa Tankfoods.

| Penedès TV

El paper de l'empresa

La mort d'un treballador al lloc de treball o mentre exerceix les seves funcions és una tragèdia que impacta tant la família de l'empleat com l'entorn laboral. En aquests casos, les empreses tenen la responsabilitat no només de complir les seves obligacions legals, sinó també de gestionar la situació amb humanitat i sensibilitat envers tots els implicats.

En primer lloc, és essencial que l'empresa notifiqui l'accident immediatament a les autoritats competents. Això inclou la Inspecció de Treball, la Seguretat Social i, en alguns casos, la Policia o els Mossos d'Esquadra a Catalunya. D'acord amb la normativa, els ocupadors han de presentar un informe detallat de l'incident en un termini de 24 hores. A més, la mútua d'accidents laborals que cobreix el treballador ha de ser informada per iniciar els tràmits necessaris.

Paral·lelament, l'empresa ha de donar suport a la família del treballador. Això pot incloure orientació sobre com gestionar tràmits legals i accés a indemnitzacions o assegurances, a més d'oferir ajuda emocional, com a serveis psicològics. Així mateix, es recomana que la direcció del lloc de treball comuniqui l'incident de manera respectuosa a la resta del personal, tot promovent un espai per al dol.

Aquest tipus de tragèdies subratlla la importància de la prevenció de riscos laborals. Cada empresa ha de garantir que les condicions de treball siguin segures i que els empleats tinguin formació adequada per evitar accidents. Els plans de prevenció, la supervisió regular de les instal·lacions i l'ús obligatori dels equips de protecció individual (EPI) són mesures fonamentals per minimitzar riscos. Segons estadístiques de l'Institut Nacional de Seguretat i Salut al Treball, molts accidents laborals podrien evitar-se mitjançant un seguiment rigorós d'aquestes mesures.