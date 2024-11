Aparatós accident d'un camió amb 60 vedells dins

per Sergi Guillén

Sens dubte, quan a les carreteres tenen lloc accidents les retencions no triguen a generar-se. A més, quan aquests successos tenen vehicles de grans dimensions involucrats, les destrosses i les conseqüències són molt més grans, com en aquest cas que ha tingut lloc el dia d'avui.

L'accident d'un camió que transportava animals

Un camió ha bolcat aquest matí a la carretera BP-1432, a l'altura de l'Ametlla del Vallès. En un accident que va mobilitzar els Bombers de la Generalitat i els serveis de Trànsit. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les 10.40 hores, segons han informat els Bombers a través del seu compte de X (Twitter).

Afortunadament, el conductor ha sortit il·lès de l'accident, però les conseqüències logístiques i de trànsit han set importants. El camió transportava una càrrega de 60 vedells, cosa que va complicar les tasques de gestió de l'accident.

L'empresa responsable del transport ha organitzat un altre camió per recollir el bestiar, assegurant-se que els animals estiguessin en condicions adequades durant l'operació. La feina dels serveis d'emergència ha set essencial per estabilitzar la situació i garantir la seguretat de tothom.

L'accident ha provocat importants retencions a la BP-1432, afectant els dos sentits de la carretera. Segons Trànsit, s'ha habilitat un pas alternatiu per alleujar el trànsit, però les demores van ser inevitables.

Els conductors a la zona han reportat llargues files i temps prolongats d'espera; i les autoritats han recomanat fer servir rutes alternatives per evitar la zona durant aquestes hores crítiques.

Un aparatós incident

A les imatges compartides pels Bombers, s'observa el camió bolcat a la cuneta i als equips d'emergència treballant al lloc. L'escena ha generat expectació entre els conductors, que han reduit la velocitat per observar el sinistre, agreujant les retencions.

| ACN

Aquest tipus d'accidents posa de manifest els riscos del transport de bestiar a la carretera. Les condicions de càrrega i la seguretat al transport són factors clau per prevenir incidents. Tot i que en aquest cas no hi ha hagut ferits, l'esdeveniment destaca la importància de prendre precaucions addicionals.

Aquest accident se suma a una sèrie d'incidents a les carreteres catalanes les darreres setmanes. Les autoritats insisteixen en la necessitat extremar precaucions, especialment en dies de trànsit intens. A més, recorden la importància de respectar les normes de circulació per evitar contratemps com el que ha passat avui.

Tot i l'ensurt inicial a causa de l'aparatós incident viscut, sembla que la situació s'ha resolt sense danys greus. La coordinació entre els diferents serveis és clau per minimitzar l'impacte de l'accident que ha tingut lloc fa dues hores a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així doncs, aquest incident serveix com a recordatori de la fragilitat del sistema viari i la necessitat de reforçar les mesures de seguretat.