Tragèdia mortal en una coneguda platja catalana: Mor submarinista de 65 anys

El que semblava un agradable matí d'immersió submarina en una famosa zona turística catalana s'ha convertit en tragèdia aquest dimarts. Un submarinista estranger, de 65 anys, ha perdut la vida mentre realitzava una excursió per explorar els espectaculars fons marins que atrauen cada any milers de visitants amants del busseig.

La fatal immersió a prop de les Illes Medes

El tràgic succés ha ocorregut poc després de les nou del matí, quan un grup organitzat per una empresa especialitzada en submarinisme iniciava una habitual immersió a la Costa Brava, concretament a prop de les Illes Medes, a l'Estartit, Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Segons El Caso, el submarinista, de nacionalitat francesa, hauria començat a mostrar dificultats durant el descens i posteriorment no va aconseguir tornar a la superfície juntament amb la resta del grup.

En notar la seva absència, companys i guies van alertar immediatament els serveis d'emergències. En pocs minuts van arribar patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, així com sanitaris del SEM, que ràpidament van activar els protocols de rescat submarí amb l'esperança de localitzar l'home amb vida. Malgrat l'esforç realitzat pel personal sanitari i els propis instructors de busseig, res van poder fer per reanimar-lo un cop recuperat de l'aigua.

Investigació oberta per esclarir el que ha passat

La Guàrdia Civil, cos encarregat habitualment dels incidents marítims, s'ha fet càrrec de la investigació per determinar les circumstàncies exactes que van provocar el fatal desenllaç. Com a part dels procediments habituals, especialistes del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS) analitzaran l'equip utilitzat per la víctima, especialment les bombones d'oxigen, per descartar qualsevol possible fallada tècnica o problema amb els equips proporcionats per l'empresa organitzadora.

A més, serà fonamental l'autòpsia que es realitzarà en les pròximes hores per confirmar si la mort va ser causada per un problema mèdic sobtat, com podria ser un infart o una embòlia, o si es va deure a complicacions relacionades amb el propi busseig, com un error en els procediments o algun tipus de problema derivat de la pressió submarina.

Antecedents preocupants a la Costa Brava

Aquest incident mortal no és un cas aïllat a les aigües de la Costa Brava. Justament fa poc més d'un any, un submarinista de 43 anys procedent de Lleida va perdre la vida a prop de Roses (Alt Empordà), també en circumstàncies tràgiques durant una immersió. En aquella ocasió, la defunció es va deure a problemes derivats d'una mala descompressió en pujar massa ràpid a la superfície, malgrat els esforços de l'equip mèdic desplaçat fins al lloc.

L'increment d'activitats submarines en zones turístiques com la Costa Brava, famoses internacionalment per la bellesa dels seus fons marins, atrau cada any milers de visitants. Això obliga les autoritats i empreses del sector a mantenir estrictes protocols de seguretat i constants revisions del material utilitzat per evitar en la mesura del possible incidents similars.