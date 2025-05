Tràgic accident d'autobús, Catalunya està de dol: Mor una dona de 73 anys

Aquest dimarts, un tràgic accident de trànsit ha commocionat tota Catalunya. Un autobús de transport públic que cobria la ruta entre la capital de La Gomera i el municipi d'Alajeró a les Illes Canàries va patir un fatal accident en què una dona de 73 anys, originària de Catalunya, va perdre la vida. El succés, que va tenir lloc al matí del 13 de maig, també va deixar un saldo d'onze persones ferides, algunes d'elles amb lesions greus. La notícia ha deixat la família de la víctima i tota la comunitat catalana sumida en el dol.

L'accident: Moments de caos a la carretera GM-2

A les 8:40 del matí, l'autobús que circulava per la carretera GM-2 va patir una sortida de via al conegut tram de la corba d'El Cristo, entre San Sebastián de La Gomera i Alajeró, segons han informat a Canarias 7. Les primeres imatges que van arribar des del lloc de l'accident mostraven l'autobús bolcat, cosa que va dificultar l'accés dels equips de rescat. Al vehicle viatjaven un total de 21 persones, entre les quals la dona catalana va ser la víctima mortal. La gravetat del sinistre va fer que les autoritats activessin de seguida un ampli dispositiu de rescat.

Al lloc de l'accident es van desplegar tres ambulàncies, un helicòpter medicalitzat del Servei d'Urgències Canari (SUC), així com efectius de la Guàrdia Civil, Policia Local i voluntaris de Protecció Civil i altres associacions d'emergències locals. Segons van informar des del servei d'emergències 112 Canarias, la dona morta va ser alliberada del vehicle bolcat pels bombers de Valle Gran Rey, mentre que els ferits van ser estabilitzats i evacuats a diversos hospitals de l'illa.

| 112 Canarias

Les víctimes: Un panorama de ferides greus i lleus

Entre els ferits, destaquen diverses persones amb lesions greus. Un home de 69 anys va patir un traumatisme lumbar i cervical de caràcter greu i va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Universitari Nuestra Señora de La Candelaria. Altres passatgers, d'edats compreses entre els 20 i els 76 anys, van presentar lesions de diversa consideració, des de fractures obertes fins a traumatismes en maluc, pelvis i membres inferiors. La majoria dels ferits van ser traslladats a l'Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, situat a San Sebastián de La Gomera, on se'ls va brindar atenció mèdica urgent.

El marit de la dona morta també va resultar afectat per l'accident, no per ferides físiques, sinó pel profund impacte emocional del succés. Va rebre atenció psicològica després de ser testimoni de la tragèdia que va acabar amb la vida de la seva esposa. Aquesta notícia ha commogut especialment la comunitat catalana, que ha expressat la seva solidaritat amb la família.

Investigació i causes de l'accident: Què va provocar la sortida de via?

Encara es desconeixen les causes exactes que van provocar que el conductor perdés el control de l'autobús. Segons les primeres informacions, el vehicle va patir una sortida de via a gran velocitat en una de les corbes més perilloses de la carretera GM-2. La Guàrdia Civil ha iniciat una investigació per determinar si factors com les condicions meteorològiques, una fallada tècnica o un error humà van ser els responsables de la tragèdia.

El president del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha expressat les seves condolences a la família de la víctima i ha subratllat la importància de millorar la seguretat en aquesta via per evitar nous accidents. Les autoritats locals també han fet una crida a la prudència a les carreteres de l'illa, especialment en els trams més perillosos.