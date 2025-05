Milers de camions submergits en el caos a l'AP-7: Cues quilomètriques després d'una avaria

per Iker Silvosa

Una de les principals carreteres catalanes s'ha vist afectada per un incident que ha generat una significativa congestió de trànsit, principalment per als transportistes. Una avaria a l'AP-7, en direcció nord, ha provocat el col·lapse d'un dels carrils de circulació, submergint milers de vehicles en una espera prolongada. L'incident ha causat importants retards a la zona, que han afectat especialment els camions.

L'esdeveniment ha ocorregut al voltant de les 11:00 hores d'aquest 13 de maig, quan un camió ha patit una avaria en ple carril de circulació de l'AP-7, causant una parada en el trànsit. El vehicle ha quedat immobilitzat, cosa que ha obligat a la intervenció dels serveis d'emergència i el personal de manteniment per realitzar la reparació i retirar el camió. Al llarg del matí, els usuaris de la via s'han enfrontat a una llarga fila de vehicles, especialment camions, que ràpidament s'han acumulat al tram afectat.

A mesura que avançava la jornada, la situació ha anat empitjorant. A la imatge proporcionada pel servei de trànsit, es pot veure una cua quilomètrica que arribava fins als tres quilòmetres, cosa que ha causat una notable demora. Les autoritats locals han activat una alerta per advertir els conductors sobre la situació, que estava afectant principalment els vehicles pesants, que ocupaven la major part de la via.

| @transit

Evolució de la situació

Les primeres hores després de l'avaria han estat complicades. Malgrat els esforços dels operatius per desallotjar la via el més ràpid possible, els conductors s'han trobat atrapats en una parada gairebé total. La imatge del trànsit congestionat, visible a les càmeres de seguretat, reflectia clarament la magnitud del problema. Els vehicles s'alineaven al llarg de la carretera sense poder avançar a causa de l'obstrucció.

Però després, per més inri, fins i tot s'ha hagut de tancar un altre carril més, deixant operatiu tan sols un. I d'aquí s'explica que les cues hagin augmentat d'un a tres quilòmetres amb el pas dels minuts. Aquestes situacions, especialment per a vehicles com els camions, són complicades de gestionar i és pràcticament impossible evitar els embussos.

Recuperació de la normalitat

Al voltant de les 13:00 hores, i després d'un ardu treball dels equips de rescat, el camió avariat ha pogut ser finalment retirat. Amb el desallotjament del carril afectat, el trànsit ha començat a fluir novament, i les cues de vehicles s'estan reduint a poc a poc. A aquesta hora, el servei de trànsit ha anunciat que la situació s'havia normalitzat, encara que les forces de seguretat continuen monitorant la zona per evitar nous problemes.