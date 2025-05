Tragèdia mortal a la carretera: Mor un veí de Lleida

La matinada de dimecres 28 de maig de 2025 es va tenyir de dol a la província de Huesca. Un accident de trànsit a la carretera A-140, a l'altura del terme municipal d'Albelda, s'ha cobrat la vida d'un home de 51 anys, veí de Lleida.

L'accident, que ha commocionat la comunitat local, es va produir a les 7:50 del matí, en un tram que connecta Alfarràs amb Binèfar, en una via que, tot i que no sol registrar un alt volum de trànsit, ha demostrat una vegada més que la carretera pot ser completament imprevisible.

Un bolc mortal al marge de la via

Segons ha informat la Guàrdia Civil, el vehicle, un tot terreny, circulava pel quilòmetre 7 de l'A-140 quan, per causes que encara s'investiguen, el conductor va perdre el control. El cotxe va sortir disparat pel marge esquerre de la calçada, acabant al canal d'Aragó i Catalunya.

| Canva

L'impacte va ser immediat i devastador. El conductor, únic ocupant del vehicle, no va poder fer res per salvar-se. El seu cos va ser localitzat pels equips de rescat poc després de la seva arribada al lloc. Fins allà s'hi van desplaçar ràpidament una dotació de bombers, una ambulància medicalitzada del 061 i efectius de l'equip de trànsit de la Guàrdia Civil amb base a Fraga.

Investigació oberta

A hores d'ara, la Guàrdia Civil continua investigant les possibles causes de l'accident. Tot i que no es descarta cap hipòtesi, les primeres indagacions apunten que el vehicle podria haver patit una pèrdua de control per una distracció, un descuit o fins i tot una indisposició del conductor.

| @bomberscat

La via es trobava en condicions normals, sense indicis aparents de derrapatges o frenades brusques, cosa que afegeix incertesa a la investigació. No obstant això, la perillositat del punt exacte on va tenir lloc l'accident també està sent revisada. Alguns veïns de la zona ja han advertit en altres ocasions del risc que suposa circular per aquest tram en hores de poca visibilitat o amb humitat a l'asfalt.

Una pèrdua dolorosa per a Lleida

La víctima, un home de 51 anys, era conegut en el seu entorn per ser una persona treballadora i compromesa. La seva mort sobtada ha provocat consternació entre familiars, amics i companys. L'Ajuntament de Lleida ha expressat el seu condol públicament, mostrant suport a la família del difunt.

Aquest tràgic succés torna a recordar la fragilitat de la vida a la carretera, i el dolor que deixen rere seu els accidents de trànsit, que continuen sent una de les principals causes de mortalitat no natural a Espanya, especialment en vies secundàries com aquesta, on els marges d'error són molt més estrets.

Una via en el punt de mira

L'A-140, que discorre entre Alfarràs i Binèfar, és una carretera que, tot i la seva importància per a la comunicació entre Aragó i Catalunya, no ha estat objecte d'inversions recents. Diversos col·lectius ciutadans han demanat des de fa temps la millora de la seguretat en aquest tipus de trams, amb una millor senyalització.

Tot i que la investigació segueix oberta, aquest accident podria reactivar el debat sobre la necessitat d'actuar amb més contundència en carreteres que, sense ser grans autovies, suporten un trànsit habitual de vehicles de treball, agrícoles i de transport local.