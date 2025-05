Problemes en una entrada a Barcelona a causa d’un accident

Les tardes de final de maig solen ser especialment complicades als accessos a les grans ciutats, quan el trànsit intens es combina amb factors inesperats que poden arribar a alterar la rutina de milers de conductors. Sovint, els imprevistos a la carretera posen a prova la paciència d'aquells que tornen a casa després d'una llarga jornada, generant situacions de tensió i obligant a replantejar rutes i horaris.

Un accident causa retencions importants en hora punta

Durant la tarda d'avui 27 de maig, la circulació en un dels principals accessos a Barcelona s'ha vist greument afectada a causa d'un accident que ha provocat llargues retencions.

Segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, el succés s'ha produït en plena hora punta, concretament en el tram comprès entre dues localitats metropolitanes molt properes a la capital catalana, per on cada dia transiten milers de vehicles.

| ACN

La incidència s'ha registrat poc abans de les sis de la tarda, quan la densitat de vehicles ja era considerable. La imatge difosa per Trànsit mostra una fila de cotxes pràcticament immòbil, mentre alguns vehicles romanen apartats al voral després del sinistre. La situació ha generat un efecte dominó, alentint de manera significativa l'entrada a la ciutat i obligant els conductors a armar-se de paciència.

L'avís oficial confirmava que els vehicles implicats en l'accident es trobaven al lateral de la via, cosa que ha permès, en part, que la resta del trànsit pogués avançar, tot i que de manera molt més lenta de l'habitual. No obstant això, la sola presència dels cotxes accidentats i dels serveis d'emergència desplaçats al lloc ha estat suficient per col·lapsar diversos carrils i multiplicar els temps d'espera.

Impacte de les retencions i gestió del trànsit

Les retencions provocades per aquest tipus d'incidents no només afecten els conductors atrapats a la caravana, sinó que també generen repercussions en el conjunt de la xarxa viària metropolitana.

La B-23, on ha tingut lloc l'accident, és una de les principals portes d'entrada i sortida de Barcelona, utilitzada tant per residents de la capital com per aquells que es desplacen diàriament des d'altres poblacions properes per motius laborals o personals.

Els responsables del Servei Català de Trànsit recomanen en aquestes circumstàncies consultar en temps real l'estat del trànsit abans d'emprendre qualsevol trajecte, utilitzant aplicacions mòbils o xarxes socials oficials, com el compte de Twitter de Trànsit.

Gràcies a la immediatesa d'aquests avisos, molts conductors han pogut buscar rutes alternatives, tot i que a la pràctica, el col·lapse en un accés tan estratègic sol repercutir en les vies secundàries, que acaben també saturades.

| ACN

No és la primera vegada que un accident en aquest punt provoca una situació similar. Segons dades històriques, el tram afectat és especialment propens a registrar retencions quan es produeixen incidents al carril central o al voral, ja que el volum de trànsit en hores punta gairebé no deixa marge per a maniobres imprevistes o per a la intervenció dels serveis d'emergència.

L'acumulació de vehicles durant gairebé una hora ha generat una imatge habitual als accessos a Barcelona, recordant als usuaris la importància d'extremar la precaució a la carretera, especialment en dies i horaris de màxima afluència. Els accidents, encara que de vegades lleus, tenen la capacitat de transformar una tarda rutinària en un autèntic maldecap per a milers de persones.