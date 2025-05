Alerta, home penjat en un cartell de la Ronda Litoral sembra el pànic: via tallada

De vegades, la rutina d'una ciutat pot veure's interrompuda de manera sobtada per fets que commocionen tant a qui transita pels seus carrers com als equips d'emergència. La jornada d'aquest dimecres havia començat de manera tranquil·la, amb el trànsit barceloní circulant sense incidents greus més enllà de les petites retencions habituals als accessos metropolitans; en aquest cas, a l'AP-7 i la C-58. Tanmateix, una escena insòlita ha alterat completament la normalitat i ha captat l'atenció de tota la ciutadania.

Un home nu pujat a un senyal en plena Ronda Litoral

La sorpresa ha arribat poc abans del migdia, quan diversos conductors i vianants han presenciat una imatge tan inusual com preocupant: un home, completament nu, s'ha enfilat a un dels grans senyals de sortida situats sobre la Ronda Litoral, a les immediacions del barri del Poblenou. Així ho ha informat la plataforma Anti-Radar Catalunya i ho ha corroborat El Periódico.

Testimonis consultats per El Periódico han confirmat el succés i han detallat que la mobilització d'efectius no ha trigat a arribar. Bombers de Barcelona i agents de la Guàrdia Urbana han acudit ràpidament al lloc dels fets, establint un dispositiu de seguretat amb l'objectiu prioritari de salvaguardar la integritat de l'home i evitar conseqüències fatals. Els testimonis recollits al lloc apunten que l'individu semblava tenir la intenció de llençar-se, per la qual cosa tot apunta que podria tractar-se d'un intent de suïcidi, extrem que les autoritats encara no han confirmat oficialment.

| ACN

Tall total de trànsit i gran desplegament d'emergències

Com a mesura preventiva, els cossos de seguretat han decidit tallar completament la circulació de la Ronda Litoral en sentit Besòs, generant llargues cues i retencions que han afectat centenars de conductors i motoristes. Les imatges captades des de diferents angles mostren la via totalment paralitzada, amb els vehicles aturats i l'accés bloquejat per barreres de seguretat i efectius policials coordinant l'operatiu.

Un episodi que sacseja la rutina de Barcelona

L'impacte de l'incident ha anat molt més enllà de la simple afectació al trànsit. La imatge d'una persona nua i encaramada a diversos metres d'alçada sobre una de les artèries principals de la ciutat ha generat inquietud, desconcert i un gran rebombori mediàtic. Aquest tipus d'episodis, tot i que infreqüents, posen a prova la preparació i capacitat de reacció dels serveis d'emergència, així com la comprensió i paciència dels ciutadans afectats pel tall de la via.

Per ara, les autoritats no han donat més detalls sobre l'estat de la persona implicada ni sobre els motius exactes que l'han portat a protagonitzar un acte tan extrem i perillós. Tot l'operatiu ha estat marcat per la prudència i la professionalitat, prioritzant en tot moment la seguretat i el benestar de l'individu.