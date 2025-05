Gran ensurt: Es troba una serp gegant al pati de casa seva

No cada dia una sorpresa reptiliana irromp en la tranquil·litat d’un domicili. El desconcert i la preocupació es van apoderar dels residents quan, de manera inesperada, una serp de gran mida va aparèixer a l’interior d’un habitatge. Aquest tipus de troballes sol desfermar inquietud i, sovint, desperta la por entre els veïns, tot i que en la majoria d’ocasions el desenllaç resulta ser menys alarmant del que podria semblar en un primer moment.

El succés va tenir lloc aquest dimarts, quan un veí va alertar les autoritats després de descobrir una serp al pati de llums de casa seva. La reacció va ser immediata: els Agents Rurals, el cos especialitzat en la gestió de la fauna a Catalunya, van acudir al lloc per verificar la situació. Segons les dades facilitades pels mateixos agents a les seves xarxes socials oficials, l’animal va ser trobat en bon estat i no presentava signes d’agressivitat ni de trobar-se ferit.

La serp va ser identificada com una serp verdiamarilla, coneguda científicament com Hierophis viridiflavus. Aquesta espècie, d’aspecte imponent, sol generar cert impacte visual a causa de la seva llargada, que pot arribar fàcilment al metre i mig, i als seus colors vius, que alternen el verd i el groc amb dibuixos foscos al llarg de tot el cos. Malgrat la seva aparença, els experts recalquen que aquest animal no és verinós i que la seva mossegada no representa cap risc per a les persones.

| Wikipedia

Un animal sorprenent en plena ciutat

La presència de la serp verdiamarilla en plena zona urbana resulta cridanera, ja que es tracta d’una espècie que, en general, habita en entorns rurals, zones rocoses, matollars mediterranis i àrees de conreu. Tot i que la seva distribució principal abasta el Pirineu i el Prepirineu, és possible trobar-la ocasionalment en altres zones, bé per desplaçaments accidentals —com el cas d’exemplars que s’amaguen en motors de vehicles i recorren llargues distàncies sense ser detectats— o, en menor mesura, per trasllats premeditats de particulars.

Els agents desplaçats al lloc van activar el Grup Especial de Captura Cinegètica i de Gestió d’Animals (GECAcar), una unitat especialitzada en la captura i maneig de fauna salvatge, per procedir amb total seguretat tant per a l’animal com per a les persones. Després de capturar la serp, va ser traslladada al Centre de Fauna de Torreferrussa, on va rebre una revisió veterinària que va confirmar el seu excel·lent estat de salut.

Un aliat ecològic, no un perill

La serp verdiamarilla és un rèptil diürn, àgil i amb grans dots per a l’escalada, per la qual cosa no és estrany veure-la en arbustos, murs o fins i tot entre pedres durant les hores de més llum. La seva dieta es compon principalment de petits rosegadors, sargantanes i ocells, convertint-la en un aliat eficaç per al control de plagues als entorns on viu.

Tot i que aquest tipus de serps poden mostrar un comportament defensiu si se senten acorralades —inclosa la possibilitat de mossegar—, manquen de verí i la seva mossegada no és perillosa. L’espècie Hierophis viridiflavus no disposa de glàndules ni ullals especialitzats per inocular toxines, de manera que el contacte amb éssers humans, tot i que poc habitual, no suposa una amenaça sanitària real.

Cal destacar que, malgrat l’ensurt inicial, aquest rèptil és considerat beneficiós per a l’equilibri ecològic, ja que contribueix a controlar poblacions d’animals que podrien convertir-se en plaga. La seva presència, tot i que poc comuna en nuclis urbans, és una mostra de la riquesa faunística que encara perviu a prop de les grans ciutats.