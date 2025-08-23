Tragèdia mortal a l'AP-7: Mor el conductor d'una furgoneta i hi ha diversos ferits

Un viatge que prometia un destí s'ha tenyit de dol en les primeres hores del dia. La fatalitat ha colpejat de manera inesperada en una de les artèries viàries més importants del país. Un vehicle s'ha convertit en l'escenari d'una tragèdia que deixa un balanç desolador.
La matinada ha portat la confirmació de la pitjor de les notícies per a una família. Una vida s'ha perdut a l'asfalt mentre altres vuit lluiten per recuperar-se.
El succés ha tingut lloc a la transitada autopista AP-7, un eix vital de comunicació. Concretament, el sinistre va ocórrer a l'altura del punt quilomètric 259, al terme municipal de Vila-seca. La província de Tarragona s'ha despertat amb aquest tràgic incident que ha mobilitzat nombrosos efectius. Els serveis d'emergència van rebre l'avís del greu accident a les 5:09 hores de la matinada d'aquest dissabte.
Un operatiu d'emergència a gran escala
La magnitud de l'accident va requerir una resposta immediata i coordinada per part dels cossos de seguretat i sanitaris. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar amb celeritat un total de vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra.
La seva tasca va ser crucial per assegurar el perímetre i facilitar la feina de la resta d'equips. També es van activar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van executar tasques d'excarceració i suport.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va mobilitzar diverses unitats terrestres per atendre els múltiples ferits. La ràpida actuació dels sanitaris va ser fonamental per estabilitzar els afectats abans del seu trasllat. El personal mèdic va certificar al mateix lloc la mort del conductor de la furgoneta. L'escena del sinistre reflectia la violència de l'impacte i la complexitat de la intervenció.
Vuit ferits de diversa consideració
A conseqüència del sinistre, a més de la víctima mortal, altres vuit persones que viatjaven a la furgoneta van resultar ferides. El balanç mèdic detalla que cinc dels ocupants van patir ferides de caràcter menys greu. Els tres passatgers restants van ser atesos i diagnosticats amb ferides de caràcter lleu. Tots els afectats van ser evacuats a diferents centres hospitalaris de la zona per rebre l'atenció necessària.
Mentre els ferits es recuperen, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de l'accident. De moment, totes les hipòtesis sobre l'origen del sinistre romanen obertes i sota estudi.
Els agents treballen en la reconstrucció dels fets per determinar amb exactitud què va poder provocar la tragèdia. S'analitzarà l'estat del vehicle, la via i les possibles circumstàncies que van envoltar el fatal desenllaç.
Una xacra que no cessa a les carreteres catalanes
Aquest tràgic accident eleva la xifra de víctimes mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. Amb la mort del conductor a Vila-seca, ja són 93 les persones que han perdut la vida aquest any.
Aquesta dada, proporcionada pel Servei Català de Trànsit, posa de manifest la persistent perillositat a les carreteres. Cada número representa una història truncada i un drama familiar irreparable que commociona la societat.