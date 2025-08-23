Accident a l'AP-7: 2 quilòmetres de retencions

La normalitat d'un matí de dissabte s'ha vist interrompuda de manera abrupta per a milers de conductors. Un incident inesperat en una de les principals artèries viàries del país ha generat importants complicacions.
El succés ha provocat llargues cues de vehicles que avançaven amb extrema lentitud. La paciència dels viatgers s'ha posat a prova en una jornada d'intens moviment. Molts es dirigien als seus destins de cap de setmana sense esperar aquest contratemps.
L'origen d'aquest caos circulatori ha estat un accident ocorregut a l'autopista AP-7. Concretament, les retencions s'han concentrat a l'altura del municipi de Castellbisbal.
La circulació en sentit sud, en direcció a Tarragona, ha estat la més afectada pel sinistre. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, el tram complicat arribava als dos quilòmetres. La incidència ha tingut lloc poc després de les onze del matí d'aquest dissabte 23 d'agost.
L'epicentre de les retencions al Vallès
El punt exacte del conflicte s'ha localitzat al quilòmetre 166,6 de l'autopista AP-7. Aquesta zona, pertanyent a la comarca del Vallès Occidental, és un nus de comunicacions vital. Connecta l'àrea metropolitana de Barcelona amb el sud de Catalunya i la resta de la península.
Qualsevol alteració en aquest tram té la capacitat de generar un efecte dominó a la xarxa viària. Les autoritats han actuat amb celeritat per gestionar la situació tan aviat com possible.
Tot i la ràpida intervenció dels equips d'emergència, les conseqüències s'han prolongat. Els vehicles implicats en l'accident van ser retirats de la calçada amb eficàcia. Tanmateix, la densitat del trànsit a la zona ha dificultat la recuperació de la fluïdesa.
L'autopista AP-7 suporta un volum de trànsit molt elevat durant els caps de setmana. Per això, qualsevol petit obstacle pot convertir-se en un gran problema per a la circulació.
Un dissabte complicat en plena operació d'estiu
El context de la data ha estat un factor determinant en la magnitud de l'embús. Ens trobem en un dels últims caps de setmana del mes d'agost. Aquesta època de l'any es caracteritza per una altíssima mobilitat a les carreteres. Milers de ciutadans aprofiten per fer escapades curtes abans d'acabar el període de vacances. Aquest increment de vehicles fa que la xarxa viària sigui molt més vulnerable als imprevistos.
Un accident que en una altra data podria haver estat anecdòtic es transforma en un gran col·lapse. La combinació de l'operació sortida del cap de setmana amb la tornada de les vacances és explosiva. Els conductors que s'han vist atrapats a la retenció han patit retards significatius. La jornada, que per a molts era d'oci i descans, ha començat amb un notable estrès.
La persistència del trànsit després de la retirada del vehicle
És curiós com les retencions poden perdurar molt de temps després de solucionar-se la causa principal. Aquest fenomen es coneix popularment com l'"efecte mirall" o "efecte acordió". Encara que ja no hi hagi cap obstacle físic a la via, els conductors tendeixen a reduir la velocitat. La simple curiositat per veure el lloc de l'accident provoca una cadena de frenades.
Aquesta reacció en cadena impedeix que el trànsit recuperi el seu ritme normal amb agilitat. Cada vehicle que frena obliga els següents a fer el mateix, creant ones de congestió. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit continuava informant de trànsit molt lent a la zona.
La completa normalització de la circulació a l'AP-7 ha requerit més temps del previst. Aquest succés ens recorda la fragilitat de la mobilitat a les grans autopistes.