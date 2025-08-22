Espectacular incendi en un bloc de pisos: 3 treballadors rescatats

La tranquil·litat d'una tarda de divendres s'ha vist completament trencada per un imprevist i violent succés. Una imponent columna de fum negre ha tenyit el cel, generant l'alarma entre milers de veïns.
Les flames devoraven amb increïble rapidesa l'estructura externa d'un edifici residencial en plenes obres. A la part alta, atrapats entre el foc i el buit, diversos operaris vivien moments de màxima tensió. L'incident va desfermar una operació d'emergències que va mantenir en suspens tota la ciutat durant hores.
El succés s'ha convertit en el centre de totes les mirades i converses de la jornada. L'espectacularitat de les imatges difoses ràpidament per les xarxes socials mostrava la virulència del foc.
La preocupació inicial se centrava en la possible existència de víctimes atrapades dins dels seus habitatges. Per sort, la ràpida actuació dels equips d'emergències ha evitat una tragèdia de dimensions majors. El dens fum era visible des de diferents punts de la comarca, anticipant la gravetat de la situació.
Tensió a les altures i un rescat mil·limètric
L'origen de l'emergència va tenir lloc al carrer Sant Andreu de Santa Coloma de Gramenet. L'avís als serveis d'emergències es va rebre a les 18:23 hores d'aquesta mateixa tarda. El foc s'havia iniciat en el revestiment d'una bastida instal·lada a la façana d'un bloc de pisos.
Aquest edifici de quatre altures es trobava en ple procés de remodelació exterior. Les flames es van propagar verticalment a gran velocitat, alimentades pels materials d'obra acumulats a l'estructura.
El moment més crític es va viure quan els bombers van arribar al lloc dels fets. Tres treballadors havien quedat completament atrapats a la part superior de la bastida. El foc i el fum els tallaven qualsevol possible via d'escapada cap a un lloc segur.
Els Bombers de la Generalitat van desplegar amb celeritat una autoescala per procedir a la seva evacuació. L'operació de rescat, realitzada a gran altura i en condicions extremes, va ser mil·limètrica i exitosa. Els tres operaris van ser posats a resguard sense patir ferides de gravetat.
El desplegament d'emergències i el control de la situació
La magnitud de l'incendi va obligar a mobilitzar un ampli dispositiu de seguretat i emergències. Un total de vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat van treballar intensament en les tasques d'extinció. També es van desplaçar al lloc diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local. El Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) va acudir amb diverses unitats de forma preventiva. L'Ajuntament va sol·licitar als ciutadans evitar l'accés amb vehicles a la zona afectada.
El telèfon d'emergències 112 va rebre gairebé un centenar de trucades de veïns alarmats pel succés. La proximitat del foc als habitatges va generar una lògica preocupació entre els residents del bloc. Seguint el protocol per a incendis exteriors, els bombers van recomanar als habitants de l'immoble que es confinessin a casa seva.
Aquesta mesura va impedir evacuacions desordenades i va garantir la seva seguretat mentre es controlava el foc des de l'exterior. La coordinació dels cossos de seguretat va ser clau per a l'èxit.
Els danys materials i el balanç final
Un cop apagades les flames, els bombers van iniciar la inspecció de l'edifici per avaluar els danys. El foc va calcinar completament la bastida i va afectar greument la façana de l'immoble. Un dels dos àtics del bloc va quedar totalment afectat per l'incendi directe.
L'altre àtic i alguns pisos de les plantes inferiors van patir danys considerables a conseqüència del fum. Els tècnics municipals s'han desplaçat per fer una valoració estructural de l'edifici.
Malgrat l'aparatositat de l'incendi, no hi ha hagut ferits de gravetat. Els serveis mèdics van atendre diverses persones per inhalació lleu de fum i crisi d'ansietat. Només un dels operaris rescatats va haver de ser traslladat a un centre hospitalari per a una revisió més exhaustiva. L'efectiva resposta dels equips d'emergència va evitar que les conseqüències fossin molt pitjors.
Una investigació per esclarir les causes
Els cossos de seguretat han obert una investigació per determinar l'origen exacte del foc. Els especialistes dels Bombers de la Generalitat, juntament amb la policia científica dels Mossos d'Esquadra, treballaran per esclarir els fets. S'haurà de determinar si la causa va ser una negligència, una fallada elèctrica o qualsevol altre factor.
Aquest tipus de sinistres posa de manifest el risc associat als treballs de rehabilitació en edificis. El compliment estricte de les normatives de seguretat a les obres resulta fonamental per prevenir accidents. La jornada conclou amb l'ensurt al cos per als veïns i l'alleujament de no comptar víctimes mortals.