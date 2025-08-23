Tragedia mortal en la AP-7: Muere el conductor de una furgoneta, hay varios heridos

Un viaje que prometía un destino se ha teñido de luto en las primeras horas del día. La fatalidad ha golpeado de forma inesperada en una de las arterias viales más importantes del país. Un vehículo se convirtió en el escenario de una tragedia que deja un balance desolador.

El amanecer trajo consigo la confirmación de la peor de las noticias para una familia. Una vida se ha perdido en el asfalto mientras otras ocho luchan por recuperarse.

El suceso ha tenido lugar en la transitada autopista AP-7, un eje vital de comunicación. Concretamente, el siniestro ocurrió a la altura del punto kilométrico 259, en el término municipal de Vila-seca. La provincia de Tarragona se ha despertado con este trágico incidente que ha movilizado a numerosos efectivos. Los servicios de emergencia recibieron el aviso del grave accidente a las 5:09 horas de la madrugada de este sábado.

| ACN

Un operativo de emergencia a gran escala

La magnitud del accidente requirió una respuesta inmediata y coordinada por parte de los cuerpos de seguridad y sanitarios. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron con celeridad un total de ocho patrullas de los Mossos d'Esquadra.

Su labor fue crucial para asegurar el perímetro y facilitar el trabajo del resto de equipos. También se activaron cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, quienes realizaron tareas de excarcelación y apoyo.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) movilizó varias unidades terrestres para atender a los múltiples heridos. La rápida actuación de los sanitarios fue fundamental para estabilizar a los afectados antes de su traslado. El personal médico certificó en el mismo lugar el fallecimiento del conductor de la furgoneta. La escena del siniestro reflejaba la violencia del impacto y la complejidad de la intervención.

Ocho heridos de diversa consideración

A consecuencia del siniestro, además de la víctima mortal, otras ocho personas que viajaban en la furgoneta resultaron heridas. El balance médico detalla que cinco de los ocupantes sufrieron heridas de carácter menos grave. Los tres pasajeros restantes fueron atendidos y diagnosticados con heridas de carácter leve. Todos los afectados fueron evacuados a diferentes centros hospitalarios de la zona para recibir la atención necesaria.

| ACN

Mientras los heridos se recuperan, los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. Por el momento, todas las hipótesis sobre el origen del siniestro permanecen abiertas y bajo estudio.

Los agentes trabajan en la reconstrucción de los hechos para determinar con exactitud qué pudo provocar la tragedia. Se analizará el estado del vehículo, la vía y las posibles circunstancias que rodearon el fatal desenlace.

Una lacra que no cesa en las carreteras catalanas

Este trágico accidente eleva la cifra de víctimas mortales en la red viaria interurbana de Cataluña. Con el fallecimiento del conductor en Vila-seca, ya son 93 las personas que han perdido la vida este año.

Este dato, proporcionado por el Servei Català de Trànsit, pone de manifiesto la persistente peligrosidad en las carreteras. Cada número representa una historia truncada y un drama familiar irreparable que conmociona a la sociedad.