Tragèdia mortal en un accident de trànsit a la TV-7211

El matí d'aquest dimecres quedarà marcat per sempre en la memòria de qui transitava pels voltants de Reus. Poc abans de l'hora de dinar, els conductors habituals de la C-14 i la carretera TV-7211 van començar a adonar-se d'una presència inusual de sirenes i llums d'emergència a la zona, la qual cosa anunciava algun succés greu. L'incessant anar i venir de patrulles dels Mossos d'Esquadra, ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i vehicles dels Bombers de la Generalitat van fer pensar en un sinistre de consideració. I, lamentablement, les sospites no van trigar a confirmar-se.

A mesura que passaven els minuts, es va saber que un accident de trànsit havia sacsejat el terme municipal de Reus, concretament al punt quilomètric 2,4 de la carretera TV-7211, a la rotonda superior que salva la C-14. La notícia va caure com un gerro d'aigua freda en saber-se que el sinistre implicava un camió i una motocicleta. Aquest fet va disparar la preocupació de molts ciutadans, ja que en les últimes dates s'han acumulat diversos contratemps de trànsit en vies interurbanes, amb un nombre significatiu de motoristes implicats.

| ACN

Els efectius d'emergències van rebre l'avís a les 13.33 h, i la ràpida mobilització no es va fer esperar: tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers procedents dels parcs de Tarragona i Reus, i dues ambulàncies del SEM van acudir al lloc de l'incident. El dispositiu es va desplegar amb celeritat per atendre les possibles víctimes i restablir la seguretat en una rotonda que resultava estratègica en la comunicació entre Reus i Constantí. No obstant això, la gravetat de la situació va obligar a tallar la carretera en ambdós sentits, afectant el trànsit que connecta amb la sortida 7 de la C-14, en direcció Montblanc.

Segon motorista mort aquest dia

Quan els professionals d'emergències van arribar a la zona, van constatar la pitjor de les notícies: el conductor de la motocicleta, únic ocupant del vehicle de dues rodes, havia mort a conseqüència de l'impacte contra el camió. Segons els primers indicis, el camioner va resultar il·lès, cosa que van confirmar posteriorment les mateixes fonts del Servei Català de Trànsit (SCT). Així i tot, la investigació continua oberta per determinar amb precisió com es va produir la col·lisió i per què va derivar en un desenllaç tan tràgic.

El succés no només sembra la consternació a la comarca del Baix Camp, sinó que a més agreuja una estadística que, en el que va d'any, ja llançava un balanç preocupant de víctimes mortals a les carreteres catalanes. Amb aquesta mort a la TV-7211, ascendeixen a onze les persones mortes el 2025, de les quals cinc eren motoristes, segons les xifres provisionals del SCT.

Cal recordar que aquest mateix matí un altre motorista va perdre la vida a la C-16, cosa que subratlla l'especial vulnerabilitat de qui es desplaça en vehicles de dues rodes. La notícia s'estén amb rapidesa, generant profunda preocupació entre els usuaris de motocicletes, i posant de manifest la necessitat d'extremar les precaucions al manillar.

Un cop confirmada la defunció del conductor de la moto, els Bombers es van centrar a assegurar l'àrea i descartar riscos d'incendi o fuites de combustible, mentre que el SEM només va poder certificar la manca de signes vitals. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra es van quedar a la rotonda, regulant el pas alternatiu i elaborant l'atestat. La carretera ha romàs tallada durant diverses hores, fins que les autoritats han considerat segura la seva reobertura parcial. Mentrestant, molts conductors han hagut de desviar-se, generant cues i complicacions addicionals a la xarxa viària de la zona.