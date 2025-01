Es confirma la tragèdia: Mor un jove motorista en un accident triple a la C-16

per Iker Silvosa

La tarda queia amb normalitat a la comarca del Bages quan, de sobte, una alerta va començar a propagar-se entre les patrulles dels Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergència. El motiu era un accident ocorregut a la C-16 a l'altura de Sant Vicenç de Castellet. Encara sense dades concretes, els primers avisos indicaven una col·lisió múltiple que estava afectant de manera considerable la circulació en sentit nord. Amb el pas dels minuts, va arribar la confirmació oficial de la gravetat del sinistre, deixant veïns i conductors amb un nus a la gola.

Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat posterior, el sinistre es va produir al voltant de les 20.43 hores de dimarts, al punt quilomètric 43,1 de la C-16. La zona, que sol registrar un trànsit moderat a aquestes hores, es va convertir en escenari d'una col·lisió que va implicar una motocicleta, un camió i, de manera col·lateral, un turisme. Tot i que les causes exactes encara s'investiguen, el que sí que va transcendir és que es va tractar d'una col·lisió per envestida, en la qual la moto es va veure fortament afectada per l'impacte inicial.

| SEM, Canva, XCatalunya

L'alarma entre els testimonis es justificava, ja que es va poder comprovar que el motorista, identificat com R.M.F., de 27 anys i resident a Barcelona, no va aconseguir sobreviure a les lesions ocasionades pel xoc. Les posteriors indagacions van confirmar que era l'únic ocupant de la motocicleta i que, lamentablement, va morir a l'acte com a conseqüència del fort impacte. Ni els efectius dels Mossos ni les ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) —dues en total— que van acudir amb rapidesa al lloc, van poder fer res per salvar la seva vida.

Desè mort a les vies catalanes

Aquest tràgic accident se suma a la llista de sinistres mortals a les vies interurbanes de Catalunya des que va començar l'any. Amb la mort de R.M.F., ascendeix a deu el nombre de persones mortes a les carreteres catalanes en el que portem de 2025, de les quals tres eren motoristes. Aquestes xifres provisionals, difoses també pel Servei Català de Trànsit, evidencien una vegada més la vulnerabilitat dels usuaris de motocicletes davant les col·lisions amb vehicles de major envergadura, com camions o turismes.

Arran del sinistre, i amb la finalitat de facilitar la intervenció dels serveis d'emergència, es va procedir a tallar un dels carrils en sentit nord de la C-16. Aquest fet va provocar retencions puntuals, si bé els agents de trànsit es van esforçar a reobrir la via amb la major celeritat possible un cop van concloure les tasques d'assistència i neteja de la calçada. Es van desplaçar al lloc fins a set patrulles dels Mossos d'Esquadra, amb l'objectiu de realitzar les primeres diligències i recollir informació per determinar amb exactitud què va desencadenar la seqüència de l'envestida.

D'altra banda, el Servei Català de Trànsit recorda l'existència del SIAVT (Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit), un recurs que roman a disposició dels familiars i afectats les 24 hores dels 365 dies de l'any. A través d'aquest servei, s'ofereix assessorament sobre els tràmits legals i es brinda suport psicològic i emocional davant la pèrdua d'un ésser estimat en accident de trànsit. El telèfon gratuït 900 100 268, així com la web victimestransit.gencat.cat, es converteixen en punts de referència per canalitzar qualsevol dubte o necessitat que pugui sorgir després d'un sinistre viari tan dramàtic com el que ha ocorregut.