Avís urgent de l'AEMET amb les zones que més patiran la borrasca IVO

Aquells qui contemplaven un final d'hivern una mica més plàcid hauran de modificar els seus plans davant l'arribada d'un nou fenomen meteorològic que amenaça amb portar pluges intenses, forts vents i un pronunciat descens de les temperatures. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) observa amb atenció l'evolució de la borrasca Ivo, actualment a l'Atlàntic, que podria entrar amb força sobre la Península. Encara que els mapes del temps han indicat un canvi de tendència des de fa dies, fins ara no s'havia confirmat l'empitjorament tan marcat que preveuen els experts per a aquesta setmana.

Les primeres senyals d'alerta han sorgit al nord-oest peninsular, regió habitual d'entrada dels fronts atlàntics. La predicció inicial anuncia un episodi de pluges extenses, notable baixada del mercuri i un temporal marítim que podria assolir nivells d'especial adversitat a les zones costaneres de Galícia i del País Basc. En aquest punt, les ratxes de vent podrien superar els 100 km/h, condicionant l'activitat quotidiana dels habitants i forçant mesures de precaució tant a terra com al mar.

| PixaBay, Efraimstochter

D'acord amb la previsió difosa per Meteored, l'avanç d'Ivo seria ràpid, desplaçant-se per l'extrem nord peninsular. Els primers efectes es notarien durant el dimecres: les pluges s'intensificarien a Galícia, fins a superar els 100 litres per metre quadrat en àrees com les Rías Baixas, estenen-se cap a Castella i Lleó, Madrid, Extremadura i l'oest d'Andalusia durant el matí. Paral·lelament, s'espera que a la tarda les precipitacions arribin al Mediterrani, amb un empitjorament de la situació viària i la possibilitat de ruixats localment forts.

Temor amb el vent

Sens dubte, un dels aspectes més cridaners d'aquest episodi és la força del vent. Segons l'AEMET, les ràfegues del sud-oest superaran els 100 km/h a Galícia i rondaran els 70-80 km/h en comunitats com Astúries, Cantàbria, País Basc i part de Castella i Lleó. Això, al seu torn, es traduiria en un temporal marítim sever: l'agència ha activat avisos taronges al litoral de Galícia i el País Basc, preveient onades de fins a 8 metres.

El pitjor, en tot cas, arribaria el dijous, quan la borrasca Ivo arrossegui darrere seu una massa d'aire polar. Aquest nou element provocarà un sobtat desplom de la cota de neu fins als 500-700 metres a la franja nord. D'aquesta manera, no es descarten acumulacions pròximes al mig metre de gruix en zones de muntanya de Lleó, Astúries o Pirineu navarrès i el d'Osca, cosa que complicarà el trànsit rodat i exigirà un seguiment proper dels butlletins meteorològics. Les precipitacions més intenses es concentraran a Astúries i el País Basc, sense descartar acumulats de fins a 80 litres per metre quadrat al nord de Castella i Lleó, La Rioja i Navarra.

Davant d'un escenari semblant, els experts insisteixen en la importància de comptar amb informació actualitzada i de prendre les mesures oportunes. Amb la borrasca Ivo irrompent en un període en què es preveia certa transició estacional, l'AEMET ha posat en marxa un avís urgent per a les zones que previsiblement es veuran més castigades per aquest tren de borrasques i la massa d'aire polar associada.