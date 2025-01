Greu ensurt en cremar-se una fregidora en un local: Intervenen els bombers

La tarda d'ahir, dimarts, es va veure alterada per un incident que va sorprendre tant les autoritats com els veïns de la zona de Cambrils. En una de les artèries de la localitat tarragonina, el tràfec habitual es va veure interromput per l'arribada de diverses dotacions de bombers que acudien a un avís urgent als baixos d'un edifici residencial. Els curiosos que passaven per la Rambla Jaume I amb prou feines podien imaginar-se la causa de tanta activitat, però era evident que alguna cosa seriosa estava succeint.

Amb el pas dels minuts, va transcendir que el problema es localitzava en un restaurant, concretament en l'establiment Dofí Verd, un local que es trobava en tràmit de traspàs i que, segons van apuntar posteriorment fonts del Diari de Tarragona, estava tancat al públic en el moment dels fets. La Policia Local de Cambrils i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també van fer acte de presència, deixant entreveure que el sinistre tenia algun component de risc.

| ACN

Al voltant de les 16.21 hores, el telèfon d'emergències 112 va rebre l'alerta inicial: una columna de fum sortia de l'interior d'un establiment situat als baixos d'un bloc de cinc plantes. De seguida, es van activar quatre dotacions de Bombers de la Generalitat, el desplaçament dels quals va ser ràpid. Per tranquil·litat dels residents, la informació preliminar no esmentava flames excessives, sinó més aviat una fumera important que podia resultar perillosa si s'estenia per l'edifici.

Sense ferits

Ja al lloc dels fets, els bombers van constatar que, per a aquell moment, el foc estava pràcticament extingit a la cuina de l'establiment. No obstant això, un dens núvol de fum es mantenia tant a l'interior del local com en part de la via pública, dificultant la visibilitat i plantejant un possible risc d'asfíxia. Va ser llavors quan les maniobres de ventilació es van convertir en la prioritat principal. La missió consistia a dissipar completament el fum i comprovar que no quedessin brases o punts calents que poguessin revifar les flames.

Segons van informar posteriorment fonts de Bombers, l'origen de l'incendi estaria a la fregidora del restaurant. Pel que sembla, s'havia utilitzat i, per raons que encara s'investiguen, no es va apagar després del seu ús. L'excés de calor i les restes d'oli haurien generat el focus d'incendi, que va assolir un nivell de perill suficient com per requerir la intervenció d'efectius d'emergència. Tot i que no hi va haver flames de gran magnitud, la situació va generar un ensurt notable als veïns i als treballadors dels establiments contigus.

Durant l'actuació, els bombers van avaluar l'estructura del local i van supervisar els pisos superiors de l'edifici per descartar possibles filtracions de fum que poguessin posar en risc els seus habitants.

Al cap d'aquest temps, i un cop comprovat que no existien focus actius, es va donar per finalitzat el servei. El propietari del local —al qual va avisar la Policia Local tan bon punt es va adonar de l'anomalia— es va presentar per col·laborar amb les autoritats. Cap persona va resultar ferida, una dada especialment rellevant tenint en compte la ràpida propagació del fum que sol acompanyar aquest tipus d'incidents en una cuina industrial.