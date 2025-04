Tragèdia mortal en un accident de trànsit a la C-59

per Mireia Puig

La tarda d'aquest divendres es va convertir en un moment tràgic per als usuaris d'una transitada carretera catalana. Un greu accident viari va acabar costant la vida d'una persona, posant novament sobre la taula el debat sobre la seguretat a les vies secundàries.

Atropellament fatal a Caldes de Montbui

El succés va ocórrer al voltant de les cinc i mitja de la tarda del divendres, quan un ciclista de 31 anys, de nacionalitat francesa, va ser atropellat per un cotxe al quilòmetre 13,4 de la carretera C-59, al seu pas per la localitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Segons van confirmar fonts oficials del Servei Català de Trànsit (SCT), l'impacte va ser tan violent que va deixar el ciclista en estat crític des del primer moment.

Ràpidament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplegar un ampli operatiu que va incloure la participació d'un helicòpter medicalitzat i una unitat terrestre per assistir la víctima. Al mateix temps, els Mossos d'Esquadra van mobilitzar cinc patrulles i els Bombers de la Generalitat van acudir al lloc amb tres dotacions per assegurar la zona i assistir en les tasques de rescat i evacuació.

| ACN

Defunció a l'Hospital de Sant Pau

Malgrat l'esforç dels equips d'emergència i la rapidesa amb què es va traslladar el ciclista a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, lamentablement els metges no van poder fer res per salvar-li la vida. El jove va morir poc després d'arribar al centre hospitalari a causa de la gravetat de les lesions sofertes durant l'atropellament.

Aquest tràgic incident eleva a 44 el nombre de víctimes mortals registrades a les carreteres catalanes des que va començar l'any, una xifra preocupant que reflecteix la persistent vulnerabilitat dels usuaris més febles, com vianants i ciclistes.

Importants afectacions en el trànsit

La gravetat de l'accident va obligar a tancar completament la carretera C-59 en ambdós sentits durant gairebé mitja hora, cosa que va provocar importants retencions, especialment en direcció nord. Posteriorment, al voltant de les sis de la tarda, els equips responsables van informar sobre l'obertura parcial de la via, donant pas alternatiu per un sol carril per intentar descongestionar la situació.

El trànsit en aquesta concorreguda carretera no va tornar a la normalitat fins passades les vuit de la tarda, després que els equips d'emergència finalitzessin els treballs de neteja i recuperació de la zona afectada pel sinistre.

| t_warrior, ACN, XCatalunya

Reflexió sobre la seguretat viària

Aquest nou accident mortal torna a encendre les alarmes sobre la seguretat a les vies catalanes, especialment aquelles on conviuen vehicles a motor amb ciclistes i vianants. La necessitat urgent d'implementar mesures més estrictes i efectives que garanteixin la protecció de tots els usuaris, especialment els més vulnerables, és un clam entre la societat civil i associacions de víctimes.

És evident que els conductors i usuaris han d'extremar les precaucions, però també resulta imprescindible avançar cap a infraestructures més segures i campanyes efectives de conscienciació. Aquest accident mortal a la C-59 és un trist recordatori de la fragilitat de la vida humana i de la importància vital de millorar la seguretat a les carreteres catalanes.