8 dotacions de bombers intentant apagar un incendi de ferralla

Una densa columna de fum negre va alertar ràpidament veïns i treballadors, generant incertesa sobre què estava passant. En minuts, l'alerta va ser activada i nombroses unitats d'emergència es van desplaçar al lloc per afrontar un incendi que prometia ser complicat de controlar, a causa dels materials inflamables implicats.

Incendi declarat a Castellbisbal

L'incendi es va declarar a la tarda d'aquest divendres, al voltant de les 13:56 hores, concretament a Castellbisbal. Les flames es van originar en una fossa plena de ferralla ubicada al pati d'una empresa situada al polígon industrial Sant Vicenç, una zona especialment sensible per la concentració de negocis industrials i empreses dedicades al tractament i emmagatzematge de diversos materials.

Davant la gravetat de l'incendi, el telèfon d'emergències 112 va començar a rebre nombroses trucades des d'empreses properes i testimonis presencials, que observaven com la fumera guanyava alçada i gruix a mesura que passaven els minuts.

| ACN

Poc després, un total de 8 dotacions del cos de bombers es van presentar a la zona per intentar controlar ràpidament el foc i evitar que es propagués a empreses veïnes.

Material inflamable i complexitat de l'incendi

L'incendi, que involucra principalment material de ferralla, representa un desafiament important per als bombers. Aquests materials, compostos majoritàriament per metalls i substàncies olioses o combustibles residuals, solen presentar dificultats especials a l'hora de ser extingits completament, atès que les altes temperatures i la presència de productes químics faciliten l'expansió del foc.

Les tasques d'extinció es van complicar a causa de la gran quantitat de fum que impedia la visibilitat i dificultava la tasca dels bombers, que van haver de treballar equipats amb equips autònoms de respiració. En aquests casos, a més d'aigua, és necessari utilitzar escumes o agents químics específics que permetin refredar i sufocar els materials ardents.

Operatiu i coordinació d'emergències

Al lloc del succés es va desplegar ràpidament un dispositiu coordinat entre el cos de bombers, policia local i protecció civil, encarregats tant del control del foc com d'assegurar la zona, evitant riscos per als treballadors propers i vianants.

| @bomberscat, Catlane

L'operatiu va haver de ser especialment cautelós, ja que una possible expansió de les flames podria haver assolit ràpidament dipòsits propers amb substàncies potencialment perilloses. Per aquest motiu, també es van realitzar controls ambientals per garantir que no es produïssin situacions de risc per contaminació de l'aire a causa de l'incendi.