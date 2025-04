Fort ensurt amb l'incendi d'una barraca

per Mireia Puig

Una columna densa de fum i les flames elevant-se entre la vegetació van marcar ahir a la nit un aparatós incendi que va mobilitzar ràpidament els serveis d'emergència. Les alarmes van saltar poc després de les nou de la nit, quan diversos veïns van alertar preocupats pel foc que començava a devorar una barraca situada en un camí freqüentat per passejants i ciclistes.

Una intervenció complicada

L'incendi es va declarar exactament a les 21:21 hores, segons fonts oficials dels Bombers de la Generalitat, que van ser els encarregats de donar resposta immediata a l'incident. El lloc dels fets va ser el camí del Butà, una zona propera a Sant Feliu de Guíxols, encara que inicialment els equips van tenir problemes importants per accedir a l'àrea afectada.

El camí, estret i poc accessible per a vehicles grans, va complicar l'entrada dels bombers, que van tenir dificultats per desplegar amb rapidesa les línies d'aigua necessàries per sufocar les flames. Malgrat aquestes circumstàncies adverses, el treball coordinat de diverses dotacions va permetre controlar ràpidament la propagació del foc i evitar danys majors a l'entorn natural.

| @bomberscat

Tasques exhaustives per assegurar la zona

Després d'extingir les flames principals, els bombers van continuar treballant durant hores en tasques fonamentals de prevenció. La prioritat va ser revisar amb deteniment els punts calents per impedir que qualsevol focus ocult pogués reactivar-se. La nit, amb humitat relativa alta, va ajudar a reduir riscos afegits, encara que la foscor també va complicar les tasques de rastreig i assegurament del terreny.

L'incendi no va provocar danys personals gràcies a la intervenció primerenca i eficaç dels equips d'emergència. No obstant això, l'estructura afectada va quedar totalment destruïda pel foc, segons van confirmar fonts oficials del cos de bombers. Ara, l'atenció se centra a investigar l'origen exacte de l'incendi, si bé per ara no es descarta cap hipòtesi.

Una problemàtica recurrent a Catalunya

Aquest incident torna a posar sobre la taula un problema recurrent en zones boscoses i rurals de Catalunya, on les barraques i petites construccions, sovint fetes amb materials precaris, representen un alt risc d'incendi. Especialment preocupant resulta el fet que moltes vegades aquests llocs estiguin situats en àrees de difícil accés, cosa que incrementa la complexitat en cas d'emergència.

No és la primera vegada que a la zona del Baix Empordà o en àrees similars de la província de Girona es produeixen successos d'aquest tipus, especialment durant els mesos més secs de l'any. Les autoritats insisteixen constantment en la necessitat d'extremar les precaucions i adoptar mesures preventives adequades, sobretot en èpoques de major perill a causa de les altes temperatures o la sequera.

Consciència i prevenció ciutadana

Aquest incendi, afortunadament sense conseqüències personals, ha de ser una crida a reforçar la prevenció ciutadana i administrativa en totes les poblacions properes a espais forestals.

| ACN

Mantenir nets els camins i àrees properes a aquestes construccions, assegurar accessos amplis per a vehicles d'emergència i educar la població sobre com reaccionar davant d'aquests incidents, resulten fonamentals per minimitzar els danys.

Finalment, les autoritats locals han agraït públicament el treball i esforç realitzat pels serveis d'emergència, destacant la rapidesa i professionalitat dels bombers en una situació que, de no haver-se controlat a temps, podria haver tingut conseqüències molt més greus. La comunitat, per la seva banda, segueix alerta i conscient de la importància d'actuar amb responsabilitat per protegir el seu entorn més proper.