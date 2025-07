Tragèdia mortal en un accident a la N-340

per Mireia Puig

La foscor de la nit, sovint còmplice del silenci i el descans, es va trencar de la manera més tràgica i abrupta. Un jove de només 30 anys va veure la seva vida segada a l’asfalt quan la matinada tot just despuntava, convertint una carretera principal en l’escenari d’un desenllaç fatal. La violenta col·lisió no va donar opció, i els ecos de la frenada i l’impacte van donar pas al lúgubre so de les sirenes que acudien, una vegada més, a certificar una nova tragèdia viària.

El funest succés va tenir lloc al terme municipal de Vélez-Málaga, a la província de Màlaga. Eren aproximadament les tres i quart de la matinada d’aquest diumenge quan el servei d’Emergències 112 va començar a rebre diverses trucades desesperades.

Els alertants informaven d’una col·lisió entre un turisme i una motocicleta al quilòmetre 268 de la carretera N-340, i el que era pitjor, notificaven la presència d’una persona estesa sobre la calçada, greument ferida.

Una col·lisió fatal a la matinada

Les circumstàncies exactes del xoc estan ara sota investigació per part de la Guàrdia Civil de Trànsit, que treballa per reconstruir la seqüència dels fets que va culminar amb el fatal impacte. El que se sap és que la col·lisió entre el cotxe i la moto va ser d’una virulència tal que el motorista se’n va endur la pitjor part. A l’arribada dels primers serveis d’emergència, l’escena era desoladora.

Els sanitaris que es van desplaçar fins al lloc de l’accident només van poder confirmar la terrible notícia. Malgrat la rapidesa en la resposta, res es va poder fer per salvar la vida de l’home de 30 anys, la mort del qual es va produir al mateix punt del sinistre. La carretera, testimoni mut de la tragèdia, va quedar marcada per les restes de l’impacte, un recordatori ombrívol de l’extrema vulnerabilitat dels motoristes a la via.

Ampli desplegament d’emergències a la N-340

La sala coordinadora del 112 va activar de seguida un ampli dispositiu per fer front a la situació. Es va mobilitzar el Centre d’Emergències Sanitàries 061, que va enviar una UVI mòbil amb l’esperança de poder revertir la situació de la víctima. Simultàniament, es va avisar la Guàrdia Civil de Trànsit, els efectius de Manteniment de Carreteres per senyalitzar i assegurar la zona, i la Policia Local de Vélez-Málaga, que també hi va acudir per donar suport.

Durant tota la intervenció dels serveis operatius i mentre la comitiva judicial procedia a l’aixecament del cadàver, la carretera N-340 va romandre completament tallada al trànsit en aquell punt quilomètric.

Aquesta mesura va ser indispensable per permetre que els professionals treballessin amb seguretat i per recollir totes les proves necessàries que ajudin a esclarir les responsabilitats del sinistre. El tall de la via es va prolongar durant diverses hores en la quietud de la nit, fins que finalment es va poder restablir la circulació una vegada finalitzades totes les tasques.

L’Axarquía, de dol per una altra vida perduda a la carretera

Aquest tràgic accident torna a tenyir de dol les carreteres de la comarca de l’Axarquía. La N-340, una via que vertebra gran part de la costa malaguenya, és un eix amb una enorme densitat de trànsit, especialment durant els caps de setmana i l’època estival. És també, per desgràcia, un escenari recurrent d’accidents de diversa consideració, sent els usuaris de vehicles de dues rodes un dels col·lectius més fràgils.