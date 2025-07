Terrible accident a l'A-3: 6 ferits, alguns són menors d'edat

Un tranquil matí de dissabte s'ha vist tenyit de tragèdia després d'un violent succés que ha mobilitzat un extraordinari contingent d'emergències. El que probablement va començar com un viatge de cap de setmana o un desplaçament rutinari es va transformar en una escena dramàtica que va requerir la intervenció d'ambulàncies, equips mèdics i fins i tot un helicòpter.

Sis persones, entre les quals hi ha tres menors d'edat, han resultat ferides de diversa consideració i han estat traslladades d'urgència a centres hospitalaris després de l'incident.

El succés va tenir lloc en un punt clau de la xarxa de carreteres espanyola, un eix que vertebra gran part del trànsit entre el centre i el llevant peninsular. La jornada transcorria amb normalitat fins que, per causes que ja s'investiguen, un vehicle va sortir de la via, desencadenant una resposta immediata i coordinada per part dels serveis d'urgència, que van treballar a contrarellotge per atendre els afectats al mateix lloc dels fets.

Un gran desplegament de mitjans a l'A-3

L'avís va arribar al Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) a primera hora d'aquest dissabte, 19 de juliol. Immediatament, es va activar un protocol d'emergència que va posar de manifest la gravetat de la situació. L'accident va ocórrer a l'autovia A-3, una de les artèries viàries més importants del país, al seu pas pel terme municipal d'Utiel, a la província de València.

La complexitat del sinistre i el nombre de víctimes van obligar a mobilitzar un ampli dispositiu. Al lloc s'hi van desplaçar una unitat del SAMU (Servei d'Ajuda Mèdica Urgent) i una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB), a més d'una ambulància convencional. Donada la potencial gravetat de les ferides, el CICU també va decidir enviar un helicòpter medicalitzat per garantir una assistència ràpida i un possible trasllat aeri si fos necessari, una decisió que, com es veuria més tard, resultaria crucial per a un dels ferits.

Els equips sanitaris es van trobar amb un escenari complicat, amb sis persones que necessitaven atenció mèdica immediata. Entre els ferits hi havia un home de 61 anys, una dona de 47 i un jove de 21, a més de tres menors d'edat, conformant un grup heterogeni que reflecteix la tragèdia que pot colpejar qualsevol a la carretera.

L'estat delicat dels ferits i el seu trasllat

Després d'una primera valoració al lloc de l'accident, els serveis mèdics van estabilitzar les víctimes. Cinc dels sis ocupants del vehicle presentaven un quadre de contusions i ferides de caràcter lleu. Tanmateix, la preocupació es va centrar en un dels menors, el diagnòstic del qual era molt més sever: politraumatisme. Aquest tipus de lesions múltiples poden posar en greu risc la vida del pacient i requereixen una atenció especialitzada de màxim nivell.

En un primer moment, i seguint el protocol d'actuació, els sis ferits van ser traslladats al centre hospitalari més proper amb capacitat per atendre una emergència d'aquest tipus, l'Hospital de Requena. Els equips d'emergències van treballar amb una sincronització impecable per assegurar que tots rebessin l'assistència necessària en el menor temps possible.

No obstant això, a causa de la gravetat de les lesions del menor amb politraumatisme, els facultatius van decidir que necessitava cures més específiques. Va ser llavors quan l'helicòpter medicalitzat de la Generalitat, que s'havia mantingut en alerta, va entrar en acció.

El nen va ser traslladat per via aèria des del lloc del sinistre fins a l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, un centre de referència a la comunitat i un dels més preparats d'Espanya per tractar grans traumatismes, especialment en pacients pediàtrics. Aquest ràpid trasllat aeri va ser fonamental per oferir-li les màximes garanties de recuperació.