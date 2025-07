Terrible accident amb un mort i ferits a la N-420

per Mireia Puig

La serenor d'una tarda de cap de setmana s'ha vist completament destrossada per un succés que ha tenyit de dol l'asfalt. Una violenta col·lisió entre dos vehicles ha deixat un balanç desolador: una vida perduda i dues persones més ferides, una d'elles un infant de curta edat.

L'estrèpit de l'impacte no només ha alertat els conductors propers, sinó que ha mobilitzat un complex operatiu d'emergències que ha treballat a contrarellotge per atendre les víctimes i assegurar la zona.

El tràgic succés ha convertit una via principal en l'escenari d'un malson, recordant de la manera més crua la fragilitat de la vida i els perills inherents a la conducció. La jornada, que per a molts transcorria amb normalitat, quedarà marcada per sempre en la memòria dels afectats i les seves famílies.

| Europa Press

Un impacte fatal a la província de Ciudad Real

Els fets van passar cap a les 19:10 hores d'aquest dissabte, 19 de juliol, un moment del dia en què el trànsit sol ser dens pels desplaçaments propis del cap de setmana. L'epicentre de la tragèdia s'ha localitzat al quilòmetre 126 de la carretera N-420, a l'altura del terme municipal d'Almodóvar del Campo, a la província de Ciudad Real. Segons han confirmat fonts del Servei d'Emergències 112, dos vehicles es van veure implicats en una col·lisió les causes de la qual ja es troben sota investigació.

El xoc va ser de tal magnitud que el resultat ha estat devastador. Un home de 46 anys ha perdut la vida a l'acte, sense que els serveis sanitaris desplaçats fins al lloc poguessin fer res per salvar-lo. La carretera, que uneix Còrdova amb Tarragona i travessa la província, és una artèria de comunicació vital, però també un punt que de vegades ha estat testimoni de greus sinistres.

Complex desplegament d'emergències

Un cop rebut l'avís, es va activar un important dispositiu d'emergències per gestionar la situació. Fins al lloc de l'accident s'hi van desplaçar efectius de la Guàrdia Civil de Trànsit, que es van encarregar de regular la circulació i d'iniciar les primeres diligències per esclarir el que havia passat. També va ser necessària la intervenció dels bombers per assegurar els vehicles i col·laborar en les tasques d'excarceració si fos precís.

| Freepik

L'equip mèdic ha hagut d'atendre dos ferits de diversa consideració. El més jove, un infant de menys de 10 anys, va ser estabilitzat i traslladat en una ambulància de suport vital bàsic a l'hospital de Puertollano, el centre més proper.

D'altra banda, un home de 30 anys, que presentava ferides de més gravetat, va requerir ser evacuat d'urgència en un helicòpter medicalitzat, que el va traslladar directament a l'Hospital General Universitari de Ciudad Real, on va ingressar amb pronòstic reservat. Aquest tipus de trasllats aeris es reserven per a les situacions més crítiques, cosa que evidencia la severitat de les lesions sofertes.