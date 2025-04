Tragèdia mortal en un accident laboral durant la construcció d'una casa

Aquest matí, la rutina habitual en una petita població de la Cerdanya es va veure alterada per un incident que va mobilitzar ràpidament serveis d'emergència, policies i veïns. El que havia de ser un dia normal es va convertir en un escenari d'urgència i consternació.

Sense conèixer exactament els detalls al principi, molts residents es preguntaven què podia haver passat en una zona on, habitualment, regna la calma.

Les sirenes, poc habituals en aquesta localitat, van trencar la quietud i van generar una creixent inquietud entre els habitants, acostumats a una vida molt menys agitada que la de les grans ciutats.

| Shisuka

Els primers moments d'alarma i l'arribada dels serveis d'emergència

Segons les primeres informacions, l'alerta es va donar al voltant de les 11:30 hores. L'avís indicava que havia tingut lloc un accident laboral, fet que va activar immediatament tant els serveis mèdics com les autoritats locals. Ràpidament es va establir un dispositiu d'emergència a la zona afectada per intentar controlar la situació.

Els primers testimonis parlaven d'una caiguda, però la magnitud de l'incident i l'estat de la víctima no van quedar clars fins que els equips mèdics van arribar al lloc. L'atenció es va centrar immediatament amb intentar estabilitzar la persona afectada, mentre els Mossos d'Esquadra acordonaven la zona i recollien informació per entendre què havia passat exactament.

Un entorn laboral amb riscos que sovint passen desapercebuts

La construcció és un sector amb una alta sinistralitat laboral, especialment en zones de muntanya, on el terreny pot comportar dificultats afegides. Encara que les mesures de seguretat són cada cop més estrictes, la realitat és que treballar a alçades, en estructures provisionals o en terrenys irregulars continua comportant riscos evidents.

Aquest cas concret es va produir mentre s'estava aixecant una nova casa en un carrer residencial de Das, una petita població de la comarca de la Cerdanya coneguda pel seu paisatge idíl·lic i el seu ritme de vida pausat. La combinació de treball físic exigent i el perill d'alçada pot ser letal si alguna cosa falla, com tristament ha quedat demostrat.

| @bomberscat

Finalment, la tragèdia: mor un treballador de 47 anys

Després de moments d'incertesa i de desesperats intents de reanimació, es va confirmar la pitjor de les notícies: l'home, un treballador de 47 anys, va morir a conseqüència de la caiguda des d'una alçada d'uns tres metres mentre treballava en la construcció d'una casa al carrer Tartera de Das.

Els Mossos d'Esquadra han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà i del Departament d'Empresa i Treball, que obriran la corresponent investigació per aclarir les circumstàncies de l'accident i determinar si es van seguir totes les mesures de seguretat obligatòries.

Aquest tràgic succés recorda la necessitat constant de reforçar la prevenció de riscos laborals, especialment en sectors com la construcció. Cap treball hauria d'acabar amb la pèrdua d'una vida, i episodis com aquest posen en evidència que encara queda molta feina per fer per garantir entorns de treball segurs.

El municipi de Das, encara commocionat per la notícia, es prepara ara per acomiadar un dels seus treballadors mentre les autoritats continuen amb les investigacions. Una pèrdua que deixa un buit no només en una obra, sinó també en una comunitat que viu, habitualment, allunyada de tragèdies d'aquesta magnitud.