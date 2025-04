La dona de 97 anys que busca les persones que la van ajudar durant l'apagada

Durant els grans apagades, el que és habitual és que la gent s'enclaustri a casa seva, que regni el caos o que els carrers s'inundin de queixes. Però enmig del desconcert, de vegades emergeixen històries que tornen la fe en la humanitat.

Una d'elles ha sortit recentment a la llum: la d'una anciana que, atrapada en la foscor i sense ascensor, va ser literalment alçada a espatlles per desconeguts.

El que semblava una jornada qualsevol per a aquesta dona de gairebé cent anys va acabar en una inesperada aventura carregada d'humanitat. Ara, després d'haver viscut aquest gest inoblidable, només té una missió: trobar aquells que la van ajudar, agrair-los i, potser, posar-los nom.

Una tarda d'ombres… i de llum humana

El succés va tenir lloc fa pocs dies durant una apagada massiva que va deixar sense llum nombrosos barris. Joana Alonso, de 97 anys, havia sortit com de costum a comprar. El que no podia preveure era que, en tornar, els tres ascensors del seu edifici estarien inutilitzables. Atrapada al vestíbul, sense forces per pujar les 144 escales que la separaven de la seva llar en un novè pis, i sense ningú de confiança a prop, la situació amenaçava amb convertir-se en un drama.

Va ser llavors quan, com si d'una escena de pel·lícula es tractés, van aparèixer dos joves. Segons el testimoni de la pròpia Joana, una veïna —a qui coneix com Tere— va demanar ajuda als nois, que sense pensar-s'ho massa es van oferir voluntaris per carregar-la a espatlles fins a casa seva. “Em van pujar com a una reina”, recorda Joana entre rialles i emoció, assegurant que la sensació va ser similar a la d'un nen pujat sobre les espatlles dels seus pares.

L'operació no va ser senzilla: van ser nou pisos sense ascensor, amb descansos a cada replà, en plena foscor i carregant no només amb Joana, sinó també amb el seu caminador. I encara així, els nois no es van queixar ni un instant. Ella mateixa descriu com la sostenien, una cama a cada espatlla, i com pujaven “amb unes gambades impressionants”, com si l'edat i l'esforç no importessin.

Un gest anònim que vol ser recompensat

Un cop a dalt, els joves van desaparèixer amb la mateixa rapidesa amb què havien arribat. Joana amb prou feines va tenir temps d'agrair-los l'esforç. No coneixia els seus noms, ni de quin pis eren, ni tan sols si vivien a l'edifici. Només recorda que portaven samarretes netes, un d'ells un jersei blau, i que tenien la pell morena, "no negra", com ella matisa, i "amb aspecte cuidat". La seva neta, que va passar la nit amb ella després d'assabentar-se del que va passar, també voldria agrair-los personalment el gest, però fins ara no han pogut localitzar-los.

“Van ser com àngels de la guarda”, diu Joana emocionada. I no és per menys. Sense la seva ajuda, possiblement hauria hagut de dormir al vestíbul o esperar llargues hores fins que la llum tornés i els ascensors tornessin a funcionar. A la seva edat, pujar un sol tram d'escales ja és una gesta; nou pisos, una odissea.

La força de la comunitat davant l'adversitat

Encara que Joana viu sola, no està del tot desemparada. Té família, néts que la visiten amb freqüència, i compta amb ajuda domiciliària diverses vegades per setmana. Fins i tot, gràcies al fet que la seva cuina funciona amb gas, va poder preparar alguna cosa per sopar a la foscor. No obstant això, l'experiència la va deixar amb el cos adolorit i els nervis alterats, fins al punt de no poder dormir aquella nit. L'únic que la va consolar va ser el record d'aquell acte de bondat que la va tornar sana i estàlvia a la seva llar.

Més enllà de l'anècdota entranyable, aquesta història posa el focus sobre una realitat poc visible: la vulnerabilitat de les persones grans davant imprevistos com les apagades, i la importància de la solidaritat veïnal. En una societat on moltes vegades prima la indiferència, el gest d'aquests dos homes anònims demostra que encara queda esperança. Que hi ha qui, sense demanar res a canvi, són capaços de fer el correcte.

Qui van ser aquests herois quotidians?

La família de Joana i els seus veïns ja han començat una petita campanya per intentar localitzar els misteriosos benefactors. S'ha parlat de col·locar cartells a la porteria, fins i tot de llançar una crida a les xarxes socials. Ella només vol donar-los les gràcies, convidar-los a un àpat o tenir un detall amb ells. No busca fama ni reconeixement públic, només tancar el cercle de gratitud que va quedar obert aquell dia.

Històries com la de Joana ens recorden que, de vegades, els grans gestos no es fan amb aplaudiments ni focus, sinó en silenci, enmig d'una escala, carregant una anciana fins al seu novè pis. I que, potser, els veritables herois no porten capa… sinó un jersei blau i un somriure discret.

Coneixes els joves que van ajudar Joana? Si els has vist o saps qui són, la seva família estaria encantada de poder donar-los les gràcies. De vegades, una petita acció pot deixar una empremta inesborrable en la vida d'algú. I aquesta, sens dubte, ho ha fet.