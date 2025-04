Caos a la B-20 per un accident aquesta tarda

per Joan Grimal

Aquesta tarda, circular per una de les vies més transitades de l'entorn barceloní s'ha convertit en una autèntica prova de paciència. Des de primeres hores de la tarda, nombrosos conductors han reportat cues quilomètriques, desplaçaments extremadament lents i una tensió creixent que afectava milers d'usuaris que intentaven arribar als seus destins.

No era una operació sortida ni una jornada d'obres programades. Tanmateix, la congestió va assolir nivells poc habituals, afectant especialment aquells que depenien d'aquesta via per a la seva connexió diària entre l'extraradi i la capital catalana.

Amb el pas dels minuts, les xarxes socials es van omplir de queixes, fotos de files interminables de vehicles i advertències per evitar la zona.

Una tarda marcada per la incertesa a la carretera

Mentre avançaven les hores, les primeres informacions oficials començaven a dibuixar un panorama complicat. Segons les dades recollides, els problemes van sorgir en un punt estratègic on la circulació sol ser densa fins i tot en condicions normals. De fet, la carretera en qüestió és coneguda per absorbir diàriament un volum de trànsit altíssim, i qualsevol contratemps, per petit que sigui, pot desencadenar grans afectacions en la mobilitat.

El Servei Català de Trànsit, responsable de la gestió del trànsit a Catalunya, va començar a emetre avisos alertant de les dificultats, recomanant rutes alternatives per a aquells que poguessin evitar la zona afectada. La recomanació, tanmateix, va arribar tard per a molts conductors que ja estaven atrapats en cues interminables.

Alguns usuaris explicaven que havien trigat més d'una hora a avançar amb prou feines uns quilòmetres, mentre altres relataven com veien vehicles intentar sortir de la via en qualsevol oportunitat possible, generant situacions de risc addicional.

Què ha passat exactament a la B-20

Després de diverses hores d'especulacions i manca de detalls, finalment el Servei Català de Trànsit va confirmar la causa del caos: un accident a la B-20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en direcció a Barcelona, havia obligat a tancar parcialment la via, deixant obert només un carril operatiu.

La B-20, també coneguda com a Ronda de Dalt, és una de les principals circumval·lacions de Barcelona i la seva àrea metropolitana. La seva importància per a la connectivitat entre municipis com Badalona, Santa Coloma, Montcada i la mateixa Barcelona fa que qualsevol alteració tingui un efecte dòmino immediat sobre el trànsit.

Segons la informació facilitada, l'accident —els detalls específics del qual encara no s'han difós— va obligar a tallar diversos carrils, generant una retenció que es va estendre ràpidament a diversos quilòmetres de distància. No s'han reportat ferits greus, però l'impacte en la circulació ha estat considerable i es preveu que la normalitat trigui hores a recuperar-se per complet.

El que ha passat aquesta tarda a la B-20 és un recordatori clar de la fragilitat de les nostres infraestructures viàries davant qualsevol imprevist. Una via crítica, quan pateix un accident, es converteix en un coll d'ampolla que afecta no només els conductors atrapats, sinó el conjunt de la mobilitat de tota l'àrea metropolitana.