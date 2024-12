Tragèdia mortal per acabar 2024: Mor a la piscina d'un gimnàs

per Sergi Guillén

L'últim dimarts d'aquest any 2024 s'ha tenyit de dol a Badalona, on un home ha perdut desgraciadament la vida mentre es trobava a la piscina d'un gimnàs local. Segons la informació avançada pel mitjà digital ‘Tot Badalona’ i confirmada posteriorment pels Mossos d'Esquadra a l'agència ACN. Els serveis d'emergències catalans van rebre l'avís al voltant de les 12:30 hores del migdia, quan diversos usuaris es van adonar que alguna cosa greu passava a l'aigua.

Els fets han tingut lloc a les instal·lacions del club Metropolitan de la ciutat. Una cadena de gimnasos i centres de benestar reconeguts per la seva àmplia oferta d'activitats esportives i d'oci. Tot i que els socorristes i tot el personal mèdic van acudir de seguida per intentar reanimar la víctima, finalment no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Un fet tràgic que ha impactat l'establiment

El succés ha causat una gran commoció entre els socis i els treballadors del gimnàs, que de sobte s'han vist immersos en una situació dramàtica i molt inesperada. Tal com han indicat les diferents fonts policials, tot apunta que la tràgica defunció podria haver-se degut a causes accidentals o a un problema de salut de l'individu. Si bé les circumstàncies exactes que envolten aquest fet tràgic encara no estan clares.

Caldrà esperar als resultats de l'autòpsia per conèixer l'origen exacte de la mort i descartar qualsevol altra hipòtesi. Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han obert la investigació de rutina que es duu a terme en aquest tipus de situacions. Encara que no hi ha indicis que apuntin a una causa violenta.

| SEM

Aquest episodi suposa un cop dur per a la ciutat de Badalona, just quan l'any s'aproxima al seu final. A poques hores de donar la benvinguda al 2025, el succés ha impactat veïns i esportistes habituals del club. Que no surten del seu astorament davant la defunció d'un usuari en el que semblava un dia més d'exercici.

De fet, moltes persones han expressat la seva consternació, destacant la rapidesa amb què els serveis d'emergència van actuar i lamentant que, malgrat tot, el desenllaç fos fatal. Per la seva banda, els serveis d'emergència destaquen la importància que totes les instal·lacions esportives comptin sempre amb personal qualificat i amb els mitjans adequats per atendre incidents d'aquest tipus.

És habitual en la majoria de gimnasos i els clubs esportius disposar de socorristes capacitats i d'aparells de reanimació cardiopulmonar (RCP), així com de desfibril·ladors externs automàtics (DEA). Tot i així, quan es produeix un episodi sobtat lligat a la salut de la persona, les possibilitats d'actuació poden ser limitades. Sobretot si el temps de reacció és molt curt.