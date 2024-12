Dos terribles incendis generen el caos durant l'última nit de l'any

L'última nit de l'any no va donar treva als equips d'emergència a Catalunya. En només unes hores, Bombers de la Generalitat (Bombers) van haver d'actuar en dos incendis de gran magnitud que, per fortuna, no van causar víctimes mortals, però sí que van generar gran alarma entre la ciutadania. El primer sinistre va tenir lloc a L'Hospitalet de Llobregat, mentre que el segon es va desfermar en un habitatge de la ciutat de Lleida, provocant importants danys materials i la total destrucció de l'estructura.

Incendi en una furgoneta a L'Hospitalet de Llobregat

La primera intervenció es va produir a última hora de la nit, cap a les 22:27 h del 30 de desembre, quan una trucada d'emergència va alertar sobre les flames que envoltaven una furgoneta estacionada a l'avinguda Mare de Déu de Bellvitge, al municipi de L'Hospitalet de Llobregat. Segons la informació facilitada per Bombers, el vehicle va quedar completament calcinat, però afortunadament estava aïllat d'altres automòbils i edificacions properes.

Els efectius de Bombers van acudir immediatament i van poder extingir el foc ràpidament, evitant que es propagués a la vegetació o a qualsevol estructura contigua. Atès que la furgoneta estava en una zona apartada, no es van haver de lamentar danys addicionals ni persones ferides. L'incident, no obstant això, va generar una densa fumera i va obligar a tallar momentàniament els accessos a la zona fins que la situació va quedar sota control.

Un habitatge arrasat a Lleida

Mentre els bombers encara revisaven que no es revifessin les flames a L'Hospitalet, passada la mitjanit es va activar un segon avís, aquesta vegada al municipi de Lleida. Cap a les 03:49 h, el foc va començar a devorar una casa de planta baixa i un primer pis (PB+1) ubicada al carrer Eugeni d'Ors del barri de Gualda. L'incendi va revestir una especial gravetat, ja que el sostre va col·lapsar a causa de la intensitat de les flames i a la gran quantitat de material combustible acumulat a la primera planta, principalment fustes i estris.

D'acord amb el part oficial de Bombers, el foc no es va estendre més enllà de la pròpia parcel·la, on a més es localitza un magatzem i un pati. No obstant això, la magnitud de les flames va obligar els bombers a desplegar un gran nombre d'efectius per controlar la situació i prevenir possibles focus secundaris. L'habitatge va quedar totalment destruït, però no s'han reportat ferits ni veïns afectats de gravetat, la qual cosa, donades les circumstàncies, suposa un alleujament per a la zona.

Una nit marcada per l'acció dels bombers

La successió d'aquests dos incendis, un a última hora de la nit i un altre de matinada, sumats el de Sant Celoni, converteix el tancament de l'any en un autèntic marató d'actuacions d'emergència. Gràcies a la ràpida intervenció dels equips especialitzats, les conseqüències han estat menys greus del que podrien haver estat en cas de no detectar-se a temps. Així i tot, les pèrdues materials han estat considerables, especialment a la casa afectada de Lleida.