Terrible incendi, intervenen diverses dotacions de bombers: Un ferit crític

Els incendis no entenen de festivitats ni de dates especials i poden aparèixer en qualsevol moment per atemorir i posar en risc la població. Els Bombers i els serveis d'emergència mèdica tampoc descansen i realitzen les seves tasques d'extinció del foc i d'atenció als afectats quan la situació ho requereix. I ho va requerir la nit del penúltim dia d'aquest accidentat 2024.

La tarda d'aquest dilluns s'ha vist entelada per un greu incident a la localitat de Sant Celoni, a la comarca del Vallès Oriental (Barcelona). Un incendi declarat en un habitatge situat al carrer Esteve Cardelús ha posat en escac els equips d'emergències, que han hagut d'actuar amb la màxima celeritat per evitar conseqüències encara més dramàtiques. El succés ha deixat un ferit en estat crític i altres dos afectats de caràcter lleu, que han estat atesos i donats d'alta al mateix lloc.

Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat, l'avís de foc es va rebre a les 18:57 hores, moment en què cinc dotacions es van desplaçar ràpidament fins a l'immoble afectat. A la seva arribada, els efectius de bombers han procedit a desplegar l'operatiu d'extinció i rescat, aconseguint sufocar les flames en un espai de temps relativament breu. No obstant això, les primeres investigacions apunten que l'interior de l'habitatge presentava riscos que van complicar la tasca, per la qual cosa el foc podria haver-se propagat amb certa rapidesa en els seus primers instants.

Un ferit de gravetat

Durant les tasques d'inspecció a l'habitatge, les dotacions de bombers han localitzat al seu interior un home que presentava ferides de gravetat. Immediatament, es va donar avís al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), organisme que, a més d'enviar cinc unitats terrestres al lloc, va procedir a realitzar l'assistència sanitària d'urgència. Finalment, el ferit va ser traslladat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona per rebre atenció especialitzada. Les autoritats sanitàries no han precisat més dades sobre l'evolució del pacient, si bé el seu estat continua generant gran preocupació entre familiars i veïns de la zona.

En el transcurs de la intervenció, s'ha prestat atenció a altres dues persones que també han resultat afectades per l'incendi, encara que de forma més lleu. Segons fonts del SEM, ambdós afectats van ser atesos immediatament i donats d'alta al mateix lloc, sense necessitat de traslladar-los a un centre hospitalari. No obstant això, es va mantenir un seguiment bàsic per descartar qualsevol possible complicació derivada de la inhalació de fum o altres efectes secundaris del succés.

La dimensió de l'incident ha requerit la implicació de diversos cossos i forces de seguretat. Així, els Mossos d'Esquadra han desplegat quatre patrulles a la zona per donar suport tant a les tasques d'extinció i rescat com per coordinar la circulació de vehicles i persones. L'objectiu era delimitar l'àrea de risc i evitar que curiosos o residents poguessin accedir al perímetre, augmentant innecessàriament el perill. Així mateix, la presència dels Mossos ha servit per agilitzar possibles investigacions sobre les causes que van originar l'incendi.

Per ara, no existeix una versió oficial confirmada sobre què ha pogut desencadenar el foc a l'habitatge de Sant Celoni. Les autoritats pertinents han iniciat una investigació per determinar si l'incident es va deure a un fall en el sistema elèctric, a un descuit amb alguna font de calor (com calefactors o brasers) o a qualsevol altra circumstància que pogués haver-se passat per alt en un primer examen. En aquest sentit, és habitual que els especialistes en incendis recopilin proves del lloc i analitzin la disposició dels elements danyats, amb la finalitat d'emetre un informe tècnic que aclareixi el que ha succeït.