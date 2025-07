Accident brutal en una aeronau, 2 ferits greus: Aparell calcinat després de xocar

per Iker Silvosa

La jornada d'aquest diumenge ha començat amb un incident inesperat que, per la seva espectacularitat i les conseqüències que ha tingut, ha commocionat els serveis d'emergència i qui es trobava als voltants. La ràpida actuació dels equips de rescat ha estat fonamental en un succés que, de no ser per la seva diligència i coordinació, podria haver acabat en tragèdia.

Eren poc abans de les nou del matí quan la rutina d'un petit aeròdrom s'ha vist alterada per un greu accident aeri. Una aeronau lleugera amb dos ocupants a bord s'ha precipitat després del seu enlairament, impactant violentament contra un bancal. Segons la informació proporcionada per Bombers de la Generalitat i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), l'aparell s'ha incendiat de seguida després de la col·lisió, cosa que ha provocat moments de tensió i alarma entre qui es trobava a prop del lloc del sinistre.

Els dos ocupants, tot i la violència de l'impacte i la rapidesa amb què les flames han devorat l'aeronau, han aconseguit abandonar l'aparell pels seus propis mitjans just abans que el foc la calcinés completament. La imatge posterior, amb les restes de l'avió totalment calcinades entre arbres i fum, deixa constància del brutal desenllaç i de la fortuna dels supervivents en poder sortir a temps.

| ACN

Rescat i trasllat dels ferits: una actuació de manual

L'emergència ha activat de seguida els equips de rescat i atenció sanitària, mobilitzant-se tres ambulàncies del SEM. Els dos ferits, un en estat greu i un altre menys greu segons fonts oficials, han estat estabilitzats al mateix lloc de l'accident abans de ser traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. La coordinació entre Bombers i SEM ha estat crucial per evitar mals majors i garantir una assistència ràpida als afectats, que presentaven lesions de diversa consideració.

Un cop fora de perill imminent, els serveis de bombers s'han centrat a extingir l'incendi de l'aeronau, que ha quedat completament destruïda per les flames. La intervenció també ha evitat la propagació del foc a la vegetació propera, que ha permès que l'incident quedés confinat a la zona de l'impacte i limitant encara més els danys materials.

L'accident ocorregut aquest diumenge a Mollerussa torna a posar sobre la taula la qüestió de la seguretat en els vols d'aviació lleugera, especialment en aeròdroms d'àmbit local. Tot i que no és freqüent que aquests sinistres acabin amb víctimes mortals, l'alt risc associat a l'operació d'aeronaus petites és una constant recordada en cada intervenció dels serveis d'emergència.