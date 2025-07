Última hora, 11 persones ferides en un incendi en un habitatge: Veïns confinats

per Iker Silvosa

La tranquil·litat habitual del matí de diumenge s'ha vist interrompuda en una localitat del litoral català per un succés que, tot i no deixar víctimes greus, ha mantingut en suspens desenes de famílies i ha posat a prova la capacitat de resposta dels serveis d'emergència. Les primeres hores del dia han estat marcades per la por, el nerviosisme i la incertesa al voltant d'un edifici d'habitatges que ha estat escenari d'un incendi sobtat, obligant a evacuar veïns i mobilitzant un important desplegament d'efectius.

L'avís als serveis d'emergència s'ha produït poc després de les 7:30 del matí, moment en què diverses trucades al 112 alertaven d'un incendi als baixos d'un edifici de quatre plantes situat al Camí dels Munts de Torredembarra, molt a prop de l'Avinguda Catalunya. Segons han confirmat els Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, el foc ha calcinat la planta baixa del número 23 del citat carrer, afectant també l'edifici adjacent, el número 49 de l'avinguda.

Les flames s'han propagat ràpidament per la planta baixa, mentre una densa columna de fum negre ascendia per la façana exterior i inundava l'interior de l'immoble. Afortunadament, els primers residents a detectar l'incendi —una mare i els seus dos fills menors d'edat— han pogut sortir pel seu propi peu abans que el fum els impedís el pas, tal com assegura el Diari de Tarragona.

| ACN

Un operatiu coordinat: evacuació i atenció mèdica als afectats

Davant la gravetat de la situació, el dispositiu d'emergències s'ha activat a gran escala. Vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc, acompanyades per vuit ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), patrulles de la Policia Local de Torredembarra i dels Mossos d'Esquadra. L'operatiu ha estat especialment complex a causa de la quantitat de fum acumulat a les zones comunes de l'edifici, que ha fet impracticable l'evacuació per les escales en diversos pisos.

Per aquest motiu, els bombers han hagut d'utilitzar l'autoescala per rescatar alguns veïns a través de les façanes. La resta de residents, seguint instruccions, s'han confinat als seus habitatges fins que la ventilació ha permès la seva sortida amb seguretat. La ràpida actuació dels equips d'emergència ha evitat danys majors i ha garantit l'atenció immediata als afectats.

En total, 11 persones han resultat ferides de caràcter lleu, totes elles per inhalació de fum tòxic. Nou dels afectats han estat traslladats a centres hospitalaris del territori: cinc a l'Hospital de Santa Tecla a Tarragona i quatre a l'Hospital del Vendrell. Les altres dues persones han rebut l'alta in situ després de ser avaluades pel personal sanitari.

L'incendi ha estat controlat pels bombers a les 8:17 hores i la ventilació dels edificis ha finalitzat poc després. El foc ha deixat completament destrossada la planta baixa de l'edifici, i tot i que no s'han detectat danys estructurals greus després d'una primera revisió, els inquilins del pis afectat hauran de ser reallotjats temporalment.

L'alcalde de Torredembarra, Vale Pino, s'ha desplaçat fins al lloc per interessar-se per la situació dels veïns i l'estat dels ferits. L'origen exacte de l'incendi continua sota investigació, tot i que les primeres valoracions descarten, de moment, l'existència de causes externes o doloses.