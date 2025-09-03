Tragèdia en un moll: Mor ofegat un home de matinada

La calma nocturna es va trencar de cop en una coneguda zona portuària de la costa catalana. El que va començar amb un avís desesperat va acabar mobilitzant desenes d'efectius en un operatiu que es va prolongar durant hores. La incertesa, el desplegament de llums sobre el mar i la presència de cossos de seguretat van marcar una matinada que els testimonis difícilment oblidaran.
Segons han confirmat fonts oficials, a la 01:30 d'aquest dimecres, un testimoni va alertar que un home havia entrat a l'aigua a la zona del Moll de Pescadors. Es troba al barri del Serrallo de Tarragona. Passats uns minuts, en veure que no sortia i perdent-lo de vista en la foscor, va decidir trucar a emergències.
A partir d'aquell moment, es va activar un dispositiu de gran envergadura. Una vintena de Bombers de la Generalitat, amb nou dotacions, es van desplaçar fins al lloc, entre elles unitats lleugeres de coordinació i l'equip de submarinistes del Grup d’Actuacions Especials (GRAE).
Un desplegament multidisciplinari per localitzar la víctima
La magnitud de l'operatiu demostra la complexitat del rescat. A més dels Bombers, hi van participar agents de la Guàrdia Civil —amb efectius de la Secció Fiscal i la UOPJ de la Comandància de Tarragona—, la Policia Portuària, la Guàrdia Urbana de Tarragona, Salvament Marítim, la Creu Roja i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que va mobilitzar una ambulància.
Els primers a arribar van començar la recerca il·luminant la làmina d'aigua i les zones d'amarratge properes. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana va revisar les embarcacions atracades i també zones de l'entorn urbà. Paral·lelament, embarcacions de la Creu Roja i Salvament Marítim rastrejaven la superfície marina en coordinació amb la resta d'unitats.
La troballa del cos sense vida
Els moments més tensos es van viure al voltant de les quatre de la matinada. Va ser llavors quan els submarinistes del GRAE van localitzar el cos de la víctima al fons marí, a pocs metres de l'últim punt on havia estat vist. Un cop assegurada la localització, es va avisar la Guàrdia Civil i, després de l'autorització de la comitiva judicial, es va dur a terme l'habitual extracció del cadàver.
La troballa va posar fi a unes hores d'incertesa, tot i que no va evitar que la tragèdia deixés un fort impacte en la comunitat portuària del Serrallo. La identitat de l'home mort no ha estat facilitada per les autoritats a l'espera de la notificació oficial a la família.
Aquest succés torna a posar sobre la taula els riscos que comporta accedir a zones portuàries durant la nit. La manca de visibilitat, els corrents i les dificultats per orientar-se en un espai complex com el Moll de Pescadors augmenten el perill de patir un accident fatal.