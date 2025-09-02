Aparatós incendi d’un vehicle en plena AP-7

Unes vacances, un viatge de feina o el simple retorn a casa poden truncar-se en un instant. La tranquil·litat d'un trajecte per carretera es transformà en una escena de caos i perill. Les flames s'apoderaren inesperadament d'un vehicle, convertint un viatge ordinari en un succés alarmant.
L'incident generà una densa columna de fum visible des de diversos quilòmetres de distància. Conductors i passatgers propers observaven l'escena amb una barreja d'astorament i inquietud. El succés obligà a una intervenció immediata dels equips d'emergència per controlar la situació.
El vehicle quedà envoltat en un infern de foc que paralitzà momentàniament la circulació. Aquest aparatós incendi tingué lloc durant la tarda del passat dimarts en una de les artèries viàries més importants de Catalunya.
Concretament, els fets ocorregueren a l'autopista AP-7, a l'altura del terme municipal de l'Ametlla de Mar. La comarca del Baix Ebre es convertí així en l'escenari d'aquest impactant incident viari. Els serveis d'emergència reberen l'avís del foc quan passaven pocs minuts de les sis i mitja de la tarda.
Les flames devoren un turisme a l'autopista
El foc s'originà per causes que encara s'estan investigant. Un cotxe que circulava per la via començà a cremar de manera virulenta i sobtada. El conductor del vehicle tingué temps d'aturar la marxa al voral de l'autopista.
Afortunadament, no s'han reportat ferits com a conseqüència directa de l'incendi del turisme. Les imatges difoses mostren la voracitat de les flames consumint completament l'estructura de l'automòbil. L'esquelet carbonitzat del cotxe era l'únic testimoni mut de la magnitud de l'incendi.
La informació fou confirmada pels Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials. En una publicació a les xarxes socials, explicaren la naturalesa del servei realitzat pels seus efectius. Detallaren que el vehicle havia cremat completament tot i la celeritat en la resposta. Aquest tipus de successos, encara que no són extremadament freqüents, suposen un risc considerable en vies ràpides. La ràpida propagació del foc en un vehicle pot convertir-lo en una trampa mortal en segons.
La ràpida intervenció dels bombers
Després de rebre l'alerta a les 18:25 hores, s'activà el protocol d'emergència corresponent. Una dotació dels Bombers de la Generalitat es desplaçà amb urgència fins al punt quilomètric exacte. El seu principal objectiu era sufocar les flames i assegurar el perímetre per evitar mals majors.
La professionalitat dels equips d'extinció fou clau per controlar la situació amb eficàcia. Els bombers treballaren intensament per apagar un foc que ja estava molt desenvolupat a la seva arribada.
Malgrat els esforços, el cotxe quedà completament calcinat, sent declarat sinistre total. La intervenció també se centrà a garantir la seguretat de la resta d'usuaris de la via. El dens fum negre dificultava enormement la visibilitat en aquest tram de l'autopista AP-7. Els agents de trànsit col·laboraren per regular la circulació mentre duraren les tasques d'extinció. Un cop apagat el foc, es refredaren les restes del vehicle per prevenir una possible reactivació.
Repercussions en el trànsit i la seguretat viària
Un incident d'aquestes característiques genera inevitablement importants afectacions a la mobilitat de la zona. L'autopista AP-7 és un eix vertebrador del transport per carretera al corredor mediterrani. L'incendi obligà a alentir la marxa, provocant retencions de considerable longitud en plena tarda.
Cents de conductors quedaren atrapats a l'embús mentre els serveis d'emergència operaven. La curiositat d'altres conductors també contribuí a complicar la fluïdesa del trànsit a la calçada contrària.