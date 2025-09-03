Incendi brutal en una casa, col·lapsa el forjat: 3 ferits i diverses persones evacuades

La matinada s'ha convertit en un autèntic malson per als veïns d'un tranquil municipi de l'interior de Catalunya. El que semblava una nit normal es va transformar, en qüestió de minuts, en un escenari de caos i por. El rugit de les sirenes i la resplendor de les flames va obligar molts a abandonar les seves cases precipitadament, sense gairebé temps per reaccionar.
Un incendi arrasa un habitatge a Solivella
El foc es va declarar en un habitatge situat al carrer de l’Hospital de Solivella. Es tractava d’un edifici de planta baixa més dos pisos que va quedar completament calcinat. L’avís va arribar als Bombers a les 02:59 hores i, quan els equips van accedir al lloc, l’incendi ja estava totalment desenvolupat, sense marge per entrar a l’interior de la casa.
Per aquesta raó, els bombers van iniciar les tasques d’extinció des de l’exterior de l'habitatge, alhora que es desallotjaven de manera preventiva els veïns d’un dels edificis contigus. La decisió va ser clau, ja que la densa columna de fum i la intensa calor feien perillar també els habitatges més propers.
El forjat va cedir i la casa va quedar en ruïnes
Un dels moments més complicats de la matinada es va produir quan el forjat de la segona planta va caure. L’ensorrament va confirmar que l’habitatge havia quedat afectat de manera estructural i que el seu estat és, ara com ara, pràcticament irrecuperable. Aquest esfondrament va obligar a extremar les precaucions, ja que el risc per als equips que treballaven al lloc era evident.
Tres persones ateses pels serveis mèdics
Mentrestant, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha hagut d’atendre tres persones afectades. Els tres ferits han estat traslladats a l’Hospital Pius de Valls. Dos d’ells en estat "menys greu" i l’altre en estat "greu", segons han informat les autoritats.
En total, set dotacions dels Bombers de la Generalitat van participar en el dispositiu. La seva ràpida intervenció va ser determinant per impedir que les flames arribessin a altres habitatges d’aquesta zona del municipi, on les cases estan construïdes properes entre si. De fet, el treball coordinat dels equips d’emergència va evitar el que hauria pogut ser una tragèdia de dimensions més grans.
El que ha passat a Solivella torna a posar de manifest la importància de la prevenció en els incendis domèstics. Moltes vegades, els materials inflamables d’habitatges antics i les instal·lacions elèctriques en mal estat afavoreixen que un foc s’eixampi sense control. A més, la manca de detectors o de plans d’evacuació complica encara més la resposta inicial.
Tot i que el balanç final no ha deixat víctimes mortals, el record de les famílies desallotjades i la visió de l’habitatge destruït romandran durant molt de temps a la memòria de Solivella.