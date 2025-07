Mor un català en el descens d'un barranc a Osca

per Joan Grimal

Un tràgic accident ha sacsejat aquest dimecres 16 de juliol la comunitat d'amants de la muntanya i els esports d'aventura. Un veí de Lleida, de només 39 anys, ha perdut la vida mentre descendia el barranc Oscuros de Balcés, a la localitat de La Almunias de Rodellar, en plena Serra de Guara, a la província d'Osca.

La Guàrdia Civil va rebre l'avís de l'accident poc després del migdia, concretament a les 12:00 hores. De seguida, s'activaren els protocols de rescat i es mobilitzaren diverses unitats, incloent-hi un helicòpter especialitzat en operacions de muntanya.

L'aeronau va sobrevolar ràpidament la zona de l'accident i localitzà el barranquista al llit del riu. Malauradament, quan l'equip de rescat aconseguí arribar fins a ell, ja no es pogué fer res per salvar-li la vida. La defunció fou confirmada al mateix lloc dels fets.

| @GuardiaCivil

Un descens que acabà en tragèdia

El barranc Oscuros de Balcés és un dels més freqüentats de la Serra de Guara, especialment a l'estiu, quan els barranquistes aprofiten el bon temps per endinsar-se en les seves aigües cristal·lines i les seves impressionants parets. El terreny pot tornar-se perillós amb facilitat davant qualsevol distracció, relliscada o error en l'equip.

Tot i que no s'han fet públics tots els detalls de l'accident, les primeres informacions apunten que la víctima va patir una caiguda durant el descens. Les autoritats investiguen ara les causes exactes dels fets, incloent-hi si anava acompanyat, si duia l'equip adequat i si hi hagué algun error tècnic o humà.

| XCatalunya, @GuardiaCivil

Evacuació del cos i trasllat

Un cop confirmada la defunció, el cos de l'home fou hissat per l'helicòpter de rescat i traslladat directament a l'aeroport d'Osca-Pirineus. Allà ja l'esperaven els serveis funeraris, que s'encarregaren de portar el cadàver a l'Institut de Medicina Legal d'Osca.

La notícia ha causat commoció tant a Lleida com entre els aficionats al barranquisme, que coneixen bé la bellesa i alhora els riscos que comporten aquest tipus d'activitats. La Serra de Guara és un dels principals destins de barranquisme del sud d'Europa i atrau cada any milers de persones.

Un recordatori de la importància de la seguretat

Aquest tipus de tragèdies serveix com un dolorós recordatori que la muntanya, tot i ser meravellosa, també pot ser letal. Els experts en esports d'aventura insisteixen sempre en la necessitat d'extremar les precaucions, informar-se de l'estat dels barrancs i, sempre que sigui possible, practicar aquest tipus d'activitats en companyia.

Les condicions en zones com Oscuros de Balcés poden canviar amb rapidesa a causa de les pluges, el cabal del riu o fins i tot l'acumulació d'algues relliscoses a les roques. Tot i que els barranquistes experimentats solen estar acostumats a esquivar aquests obstacles, n'hi ha prou amb un sol error perquè tot es torci.

Un dia de natura convertit en drama

El que havia de ser una jornada de gaudi en plena natura acabà en una tragèdia que ha deixat consternats familiars, amics i tota la comunitat muntanyenca. De moment, no s'ha difós la identitat de la víctima a l'espera que s'informi formalment els seus pròxims.

Fonts properes al cas confirmen que es tractava d'un amant habitual de l'esport i la muntanya. Les autoritats continuen amb la investigació, mentre la Serra de Guara plora avui una nova víctima del seu entorn salvatge i desafiant.