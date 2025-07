Tragèdia a la LN-420: Una dona presencia un accident i mor d'un infart

El destí pot sorprendre'ns en els moments més inesperats, deixant enrere històries que commocionen per la cadena d'esdeveniments i les seves tràgiques conseqüències. De vegades, una jornada rutinària pot transformar-se en un succés devastador. Les seqüeles impacten les víctimes directes, i també aquells que es veuen embolicats a l'escena gairebé per atzar.

Un atropellament múltiple desencadena la tragèdia

El matí de dimarts va quedar marcat per un greu accident de trànsit en una de les principals vies d'accés a una localitat coneguda per la seva tranquil·litat habitual. Segons fonts del Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra, dues dones que transitaven per la zona van ser atropellades per un vehicle a la LN-420. L'accident va tenir lloc a l'altura de l'avinguda número 18 de Gandesa, a la província de Tarragona.

L'impacte va ser de tal magnitud que una de les dones va quedar en estat crític i va haver de ser evacuada d'urgència en helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital Universitari Joan XXIII. L'altra dona, també ferida, però de menor gravetat, va ser traslladada a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa per rebre atenció mèdica especialitzada.

| ICS

Les primeres investigacions apunten que el succés es va produir en una zona urbana de la localitat. Aquest succés ha encès de nou el debat sobre la seguretat dels vianants en aquests trams i la necessitat d'extremar les precaucions als encreuaments de vies principals.

Una reacció fatal després de l'accident

Enmig del desconcert i el nerviosisme que va seguir a l'atropellament, una tercera persona es va veure fatalment afectada per la situació. Segons han confirmat fonts policials i del servei d'emergències, una dona que va ser testimoni directe de què va passar, va patir una aturada cardiorespiratòria a conseqüència de l'impacte emocional que li va provocar l'escena. Els serveis mèdics desplaçats fins al lloc van intentar reanimar-la durant diversos minuts, però malauradament només van poder certificar la seva defunció.

Aquest dramàtic episodi es va produir sense que la difunta tingués relació directa amb l'atropellament ni hagués estat envestida pel vehicle. La seva mort, provocada per un infart sobtat derivat del xoc, suma un nou capítol a la cadena de conseqüències tràgiques desencadenades en pocs minuts.

| Gencat

El context i la resposta dels serveis d'emergència

L'accident va tenir lloc al voltant del migdia, moment en què l'afluència de vehicles i vianants sol ser significativa a la zona. Testimonis presencials relaten escenes de tensió i angoixa mentre els equips d'emergència acudien amb rapidesa per socórrer les víctimes. L'helicòpter medicalitzat i diverses ambulàncies van intervenir en el dispositiu, que es va coordinar entre el Servei d'Emergències Mèdiques, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Gandesa.

Des del Servei Català de Trànsit, s'ha subratllat la importància de mantenir la calma en situacions d'emergència. Sempre cal seguir les indicacions dels professionals, ja que l'estrès i la por poden provocar greus problemes de salut en persones vulnerables. Les autoritats han iniciat una investigació per esclarir les causes de l'atropellament i determinar si hi va haver imprudències o factors externs.

Les seqüeles d'un accident no es limiten només a les víctimes directes, sinó que poden afectar de manera imprevisible aquells que, per atzar, es veuen embolicats en la tragèdia. La ràpida intervenció dels serveis mèdics i d'emergència ha estat determinant per evitar conseqüències encara més greus, tot i que el balanç final deixa un sentiment de consternació i dol a la localitat de Gandesa i el seu entorn.