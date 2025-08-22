Tragèdia laboral: Mor un home en unes obres d’asfalt

Una jornada laboral qualsevol s'ha tenyit de dol durant la tarda d'aquest divendres. La rutina d'uns treballs de millora urbana es va veure tràgicament trencada per la fatalitat. Un operari experimentat no tornarà a casa amb els seus éssers estimats després d'un funest accident.
La tragèdia va colpejar quan menys s'esperava, transformant un carrer en obres en un escenari de dolor. El que havia de ser un avanç per a la comunitat va acabar convertint-se en un comiat amarg. Un succés que recorda la fragilitat de la vida davant la maquinària pesant.
Els fets van tenir lloc a la província de Girona, en una intervenció planificada i rutinària. Un grup de treballadors es trobava executant tasques d'asfaltatge en una via urbana. El soroll dels motors i l'olor de quitrà calent dominaven l'ambient laboral.
Ningú podia imaginar que una d'aquestes màquines es convertiria en l'instrument d'un desenllaç mortal. L'accident va tenir lloc a la localitat de Banyoles, un municipi conegut pel seu emblemàtic llac.
L'atropellament fatídic al carrer Esponellà
Poc després de les quatre de la tarda, es va produir l'incident fatal al carrer Esponellà. La víctima, un home de cinquanta-nou anys, va ser atropellat per una màquina compactadora. Es tractava d'una pesada piconadora de corró utilitzada per aplanar i fixar l'asfalt. Per causes que ara s'investiguen, l'operari va ser envestit pel vehicle mentre aquest maniobrava.
L'impacte va ser d'una violència extrema, sense que el treballador tingués oportunitat de reaccionar. Els seus companys, testimonis directes del sinistre, van fer sonar l'alarma de seguida. La commoció es va apoderar de tots els presents a la zona de treball.
Un desplegament d'emergències sense èxit
L'alerta va mobilitzar ràpidament diverses unitats d'emergència fins al lloc del succés. Patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local de Banyoles van assegurar la zona afectada. També s'hi van desplaçar dotacions dels Bombers de la Generalitat per col·laborar en les tasques.
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va enviar diverses unitats amb l'esperança de poder reanimar la víctima. Tanmateix, els esforços dels sanitaris van resultar en va a causa de la gravetat de les ferides. Malauradament, els serveis mèdics no van poder fer res per salvar la vida del treballador. La seva mort va ser certificada al mateix lloc dels fets, envoltat de les seves eines de treball.
La investigació per esclarir el que ha passat
Els Mossos d'Esquadra han iniciat les diligències corresponents per aclarir les causes exactes del sinistre. Agents de la unitat d'investigació es van encarregar de la inspecció ocular i la recollida de proves. També es prendrà declaració als altres operaris que van presenciar l'atropellament mortal.
El cas s'ha posat en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona. Simultàniament, s'ha notificat l'accident al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Aquest organisme obrirà la seva pròpia investigació per determinar si es van complir els protocols de seguretat. Es revisarà si les mesures de prevenció de riscos laborals eren les adequades per a aquest tipus d'obra.
Aquest tràgic succés torna a posar el focus sobre la sinistralitat en l'àmbit laboral. La seguretat en sectors com la construcció i l'obra pública continua sent un desafiament constant. Cada número a les estadístiques amaga un drama familiar i personal completament irreparable.