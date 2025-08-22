Un terrible accident a la N-II deixa 4 ferits, un d’ells greu: També un menor

La jornada d'aquest divendres ha començat amb un greu incident que ha obligat a interrompre durant vàries hores la circulació en una de les principals carreteres de l'Empordà. El succés ha provocat llargues retencions i una gran mobilització d'equips d'emergència, que han treballat amb rapidesa per atendre les víctimes.
L'accident en plena N-II
El sinistre s'ha produït al voltant de les 8:45 del matí al quilòmetre 674 de l'N-II, a l'altura de Pont de Molins, a Girona. Segons han confirmat fonts del Servei Català de Trànsit, dos vehicles han resultat implicats en la col·lisió: un turisme i un monovolum tipus furgoneta.
La violència de l'impacte ha deixat un dels ocupants atrapat a l'interior del seu vehicle. Els Bombers de la Generalitat han desplaçat diverses dotacions per fer les tasques d'excarceració, que han permès alliberar el ferit i facilitar la seva atenció per part dels serveis mèdics.
Quatre ferits traslladats a l'hospital
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat un operatiu de gran envergadura. S'han enviat cinc ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per garantir l'atenció ràpida dels afectats. El balanç oficial ha confirmat quatre persones ferides. Un home ha estat evacuat en estat greu a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, dues dones i un menor han resultat ferits lleus i han estat traslladats també al mateix centre hospitalari en ambulància.
Una via tallada durant més de dues hores
La col·lisió ha obligat a tallar completament l'N-II en tots dos sentits, cosa que ha generat importants complicacions per al trànsit a la zona. Trànsit ha informat de retencions que han arribat a diversos quilòmetres i han obligat a desviar vehicles per rutes alternatives.
No ha estat fins a les onze del matí quan finalment s'ha reobert la circulació. Així i tot, les retencions s'han mantingut durant un temps a causa del volum elevat de vehicles retinguts. Les imatges difoses per Trànsit i Protecció Civil mostren l'helicòpter del SEM desplaçant-se fins a la zona per atendre l'emergència.
Antecedents a la N-II
La carretera N-II acumula un llarg historial d'accidents greus a la província de Girona. És una de les vies més transitades de l'Empordà i, malgrat les millores en diversos trams, continua registrant col·lisions que obliguen a tallar completament la circulació. Els veïns i usuaris habituals reclamen des de fa anys mesures addicionals per millorar la seguretat. La densitat de trànsit pesant i la convivència amb vehicles lleugers augmenten els riscos, especialment en jornades amb gran afluència de cotxes.