Nit moguda per als Bombers i el SEM: Dos incendis diferents deixen dos ferits

La matinada s'ha convertit en un escenari de gran activitat per als equips d'emergències. Entre sirenes, desplaçaments de dotacions i carrers acordonats, la tensió s'ha fet palpable durant diverses hores.
Un incendi en un habitatge de Badalona
El primer dels incidents es va produir poc abans de la mitjanit a la ciutat de Badalona. Segons van informar els Bombers de la Generalitat, quatre dotacions es van desplaçar fins al número del carrer Sant Joan de la Creu després de rebre l'avís a les 23:11 hores. El foc es va originar a la cuina d'un pis i va obligar a actuar amb rapidesa per contenir les flames abans que es propaguessin a altres estances de l'immoble.
Un cop extingit l'incendi, els efectius van revisar i ventilar l'escala de l'edifici per garantir la seguretat de la resta de veïns. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va activar una ambulància i va atendre una persona afectada de caràcter lleu, que va ser donada d'alta al mateix lloc sense necessitat de trasllat hospitalari.
Segon foc a Canyelles amb danys materials importants
Mentre encara es gestionaven les últimes actuacions a Badalona, una altra trucada d'emergència arribava als serveis d'extinció. En aquest cas, es tractava d'un incendi registrat a la localitat de Canyelles, amb avís rebut a les 21:27 hores. La magnitud de les flames va obligar a mobilitzar cinc dotacions de Bombers, que van treballar intensament fins a aconseguir el control total del foc.
El balanç material ha estat considerable. Un habitatge de fusta d'uns 50 m quadrats ha quedat completament destruït, i a l'exterior les flames també van consumir completament un turisme estacionat. Segons van confirmar fonts oficials, una persona va resultar afectada i va ser atesa pels serveis mèdics desplaçats fins al lloc del succés.
Una nit de màxima tensió per als equips d'emergència
Ambdós incendis han posat a prova la capacitat de reacció i coordinació dels cossos d'emergències, que van haver de repartir esforços entre diversos municipis de manera gairebé simultània. En total, es van mobilitzar nou dotacions de Bombers en menys de tres hores, a més de diverses ambulàncies del SEM que van garantir l'atenció sanitària en el mateix moment del succés.
Aquest tipus de situacions reflecteixen la importància d'una resposta ràpida i eficaç en entorns urbans i rurals. La tasca dels bombers no consisteix només a sufocar les flames. També s'encarreguen d'assegurar els edificis, ventilar les zones afectades i protegir les persones que poden trobar-se en risc.
Tot i que en ambdós episodis només es van registrar dos ferits de caràcter lleu, les conseqüències materials han estat notables i, en el cas de Canyelles, irreversibles. Els incendis domèstics són una de les principals causes d'intervenció dels Bombers a Catalunya.