Tragèdia en l'incendi d'un pis: Mor una dona

Les primeres llums de l'alba d'aquest dimecres s'han vist tràgicament interrompudes per l'udol de les sirenes i la resplendor de les flames. Un incendi voraz desfermat en un habitatge ha tenyit de dol el matí, cobrant-se la vida d'una persona i sembrant la desolació en una comunitat de veïns que s'ha despertat amb la pitjor de les notícies.
El succés, que va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències, deixa rere seu el dolor d'una pèrdua irreparable i la investigació oberta per esclarir l'origen del foc.
L'avís va arribar a la centraleta d'emergències a les 06:19 hores, una hora en què la ciutat tot just començava a espavilar-se. La trucada alertava d'un foc violent en un bloc de pisos que va requerir una resposta immediata i contundent. La tragèdia va tenir lloc en un tercer pis del passatge de la Castellassa, al municipi de Terrassa (Vallès Occidental), un succés que ha commocionat els residents de la zona.
Un desplegament d'emergència al cor de Terrassa
La magnitud de l'incendi va obligar a activar un notable operatiu. Els Bombers de la Generalitat van desplaçar al lloc cinc dotacions, incloent-hi tres camions d'aigua, una autoescala essencial per a treballs en alçada i un vehicle de coordinació i comandament per gestionar la complexa situació.
A la seva arribada, els equips d'extinció es van trobar amb un escenari desolador: el foc estava completament desenvolupat, amb flames que trencaven per la façana de l'edifici, amenaçant de propagar-se i evidenciant la virulència del sinistre.
Mentre una part de l'equip atacava les flames des de l'exterior per controlar-ne l'avanç, altres bombers s'endinsaven a l'immoble per accedir al focus de l'incendi. Va ser a l'interior de l'habitatge sinistrat on es van topar amb la realitat més crua: el cos sense vida d'una dona d'edat avançada.
Paral·lelament, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar cinc de les seves unitats per atendre possibles ferits. Afortunadament, la seva intervenció es va limitar a assistir dos veïns que presentaven un quadre lleu d'afectació, probablement per inhalació de fum o crisi d'ansietat, i que no van necessitar ser traslladats a cap centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, van acudir amb quatre patrulles per acordonar la zona, garantir la seguretat i assumir les diligències judicials.
La troballa i la investigació en curs
Un cop apagades les flames, el paisatge a l'interior del pis era desolador. El foc havia calcinat completament una de les habitacions i el saló-menjador, mentre que la resta de l'habitatge va quedar greument afectada per la intensa temperatura assolida i la densa capa de fum que ho va envair tot.
La unitat d'investigació dels Mossos d'Esquadra ha pres les regnes del cas. La seva tasca ara és crucial per determinar les causes que van originar l'incendi fatal. Els agents especialitzats en incendis estructurals pentinaran les runes a la recerca d'indicis, analitzant la instal·lació elèctrica, possibles aparells calefactors o qualsevol altre indici que pugui aportar llum sobre l'origen de les flames. Aquest tipus d'investigacions són meticuloses i poden allargar-se durant dies, ja que cada detall és fonamental per reconstruir els fets.
En el cas d'incendis amb víctimes mortals d'edat avançada, els protocols d'investigació solen explorar diverses hipòtesis, des d'un desafortunat accident domèstic, molt comuns en aquest perfil de víctima, fins a fallades en aparells elèctrics o descuits.
La seguretat de l'edifici i el confinament veïnal
La gestió de l'emergència no només es va centrar en l'habitatge afectat. La seguretat de la resta dels residents del bloc, un edifici de planta baixa i cinc pisos, va ser una prioritat absoluta per als equips d'emergència. Seguint el protocol de seguretat per a aquests casos, es va ordenar el confinament de tots els veïns als seus respectius domicilis per evitar que el fum tòxic que s'estenia per l'escala pogués causar més intoxicacions.
Un cop extingit el foc, els Bombers van iniciar les tasques de ventilació forçada de tot l'immoble, una tasca indispensable per dispersar els gasos nocius i assegurar que l'ambient tornava a ser respirable. Posteriorment, van fer una revisió exhaustiva de la resta de pisos per comprovar que no existien danys estructurals ni persones afectades, confirmant que la comunitat es trobava en bon estat i fora de perill.