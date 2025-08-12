Un home fereix 6 agents dels Mossos després d’un robatori: tenia diversos antecedents

Un episodi violent es va viure aquest cap de setmana passat a Les Borges Blanques, quan un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local va acabar amb sis agents ferits lleus. El motiu: la detenció d'un home de 28 anys amb un extens historial delictiu i diverses ordres de detenció pendents.
Els fets van començar la nit de dissabte, quan una patrulla dels Mossos feia la seva ronda habitual pels carrers del municipi. Segons el relat policial, el sospitós, en detectar la presència del vehicle oficial, va reaccionar de manera violenta: va colpejar amb força el capó del cotxe patrulla, fent-hi danys visibles, i fins i tot va arribar a trencar la finestra del costat del conductor. Després de l'atac, va fugir i es va refugiar al seu domicili, evitant la detenció en aquell moment.
Un operatiu preparat per a la seva captura
Davant la gravetat del que va passar i els antecedents de l'individu, les autoritats no van trigar a preparar un dispositiu especial. Diumenge a la tarda, efectius dels Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Local de Les Borges Blanques, van posar en marxa un operatiu per procedir a la detenció.
La investigació prèvia havia permès localitzar el sospitós, que no es trobava al seu habitatge habitual. En el seu lloc, s'havia amagat en un altre pis del municipi, probablement intentant evitar el control policial. Tanmateix, en arribar els agents al lloc, la situació es va tornar encara més violenta.
Resistència activa i llançament d'objectes
Fonts policials informen que l'home va respondre amb agressions físiques directes contra els agents, a més de llançar objectes per impedir la seva detenció. La resistència va ser tan intensa que es va produir una forcejada prolongada, en què sis mossos van resultar ferits, tot i que afortunadament tots ells amb lesions catalogades com a lleus.
El desplegament va haver de ser reforçat per reduir el sospitós, que continuava oposant resistència. Finalment, els efectius van aconseguir immobilitzar-lo i procedir al seu arrest, posant-lo sota custòdia.
Ampli historial delictiu
El detingut compta amb un llarg historial d'antecedents policials, que inclouen delictes contra el patrimoni, danys materials i agressions. A més, sobre ell pesaven diverses ordres de detenció vigents, cosa que explica la determinació de les autoritats per localitzar-lo i detenir-lo com més aviat millor.
Se li imputen tres delictes: atemptat contra agents de l'autoritat, danys i lesions. El primer d'aquests fa referència a les agressions i resistència física mostrada durant la intervenció; el segon, als desperfectes provocats tant en el vehicle policial com en altres objectes; i el tercer, a les ferides causades als sis agents.
Propers passos judicials
Després de la seva detenció, l'individu va ser traslladat a dependències policials, on va romandre sota custòdia a l'espera de passar a disposició judicial. En les properes hores, el jutge haurà de decidir sobre la seva situació processal, que podria incloure presó preventiva, donades les circumstàncies del cas i el risc de reincidència.
Mentrestant, els sis agents ferits han rebut atenció mèdica i es recuperen de les lesions patides durant la intervenció. L'incident queda com un recordatori del perill al qual s'enfronten diàriament els cossos de seguretat, fins i tot en entorns que, a simple vista, semblen lluny de la violència.