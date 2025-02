Tragèdia en un incendi en un conegut carrer de Barcelona

per Iker Silvosa

El capvespre d'aquest dijous transcorria amb la rutina habitual a l'Eixample barceloní. Els vianants caminaven amb pressa per escapar del fred i arribar als seus destins. No obstant això, un succés al cèntric carrer Entença va alterar dràsticament la tranquil·litat del barri.

Poc abans de les vuit del vespre, el fum va començar a fer-se notar en una de les finques de la zona. Alguns veïns, alarmats per l'olor a cremat i les primeres flames, van trucar immediatament als serveis d'emergència. A partir d'aquest moment, es va desencadenar un desplegament professional que va incloure bombers, ambulàncies i forces de seguretat.

| ACN

El carrer, que connecta amb importants artèries de la ciutat, va quedar parcialment tallat per facilitar les tasques d'extinció i salvament. Fins al lloc es van desplaçar sis dotacions dels Bombers de Barcelona, les quals es van centrar a contenir el foc i ventilar l'immoble al més aviat possible. Els veïns, sorpresos per la rapidesa dels esdeveniments, contemplaven amb inquietud l'evolució de les flames.

Ampli desplegament del SEM

En paral·lel, set ambulàncies i una dotació de comandament del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) es van presentar per atendre les persones que poguessin resultar afectades. La prioritat de l'equip mèdic va ser valorar l'estat dels residents i evacuar aquells que requerien assistència. Segons fonts municipals, l'incendi es va desenvolupar en un pis i es va extingir amb relativa rapidesa, evitant danys majors a l'edifici.

No obstant això, la magnitud de l'incident va deixar quatre persones ferides, una d'elles en estat greu i una altra menys greu. El SEM va procedir a traslladar el ferit més crític fins a l'Hospital Moisès Broggi, on va ingressar per rebre atenció especialitzada. La persona amb pronòstic menys greu va ser portada a l'Hospital Clínic, mentre que altres dues van rebre l'alta al mateix lloc dels fets, sense precisar un trasllat addicional.

La gravetat de la situació va obligar la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra a acordonar la zona i desviar el trànsit. L'empresa de transport públic TMB també va prendre mesures per modificar el recorregut de la línia d'autobús V9, que circula habitualment per aquesta part de l'Eixample. Aquesta desviació va ser necessària per evitar el col·lapse de vehicles i garantir l'arribada dels equips d'emergència.

Mentre els bombers acabaven de ventilar les estances afectades i revisaven cada racó a la recerca de brases, els veïns de l'edifici esperaven poder tornar a casa seva. Alguns d'ells, inquiets, s'havien refugiat en portals propers o havien optat per allotjar-se temporalment amb familiars. Afortunadament, l'actuació dels equips d'extinció va aconseguir contenir les flames sense que s'estenguessin a altres habitatges.