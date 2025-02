Espectacular incendi de tres vehicles: Matinada complicada per als Bombers

La nit va començar amb la calma habitual, però el pas de les hores va portar sorpreses en diferents punts de Catalunya. De forma gairebé encadenada, diversos avisos al telèfon d'emergències van mobilitzar els Bombers per apagar flames en vehicles. El que semblava un incident aïllat es va convertir en una sèrie de serveis que va desvetllar els efectius fins ben entrada la matinada.

Cap a la una de la matinada, a Girona, un primer avís va alertar d'un cotxe en flames a la zona del Grup Torre Gironella. Quan els Bombers van arribar al lloc, van trobar un vehicle envoltat en foc i una part del matoll proper afectada per les altes temperatures. Després de controlar les flames, es van assegurar que no hi hagués altres focus d'ignició que poguessin revifar l'incendi.

| ACN

Menys de dues hores després, exactament a les 03:07, un segon avís va sorgir al mateix barri. En aquesta ocasió, es tractava d'un altre cotxe que cremava, encara que es desconeix si guardava alguna relació amb l'incident anterior. La ràpida actuació dels efectius va impedir que les flames es propaguessin, i la zona va quedar sota vigilància fins a garantir que el foc estigués totalment apagat.

Foc també a Barcelona

Amb només uns minuts de respir, el cos de Bombers es va veure embolicat en un altre requeriment, aquesta vegada a la localitat de Gavà. Els fets es remunten a les 05:35, moment en què una trucada va reportar un incendi al pati d'una fàbrica ubicada al carrer de l'Àtom. El foc, segons les fonts oficials, havia afectat completament un camió aparcat i amenaçava amb expandir-se a altres elements propers.

Tres dotacions de Bombers es van desplaçar al lloc amb la finalitat de controlar el sinistre. En arribar, van comprovar que les flames ja havien envoltat pràcticament tota la cabina del camió, arribant a un altre vehicle de transport pesant estacionat a la mateixa àrea, així com un contenidor ubicat a escassos metres. La situació es va tornar especialment delicada, ja que l'acumulació de materials inflamables i la presència de més camions a la zona incrementava el risc de propagació.

Malgrat la intensitat del foc, els equips d'extinció van aconseguir protegir la resta d'instal·lacions. Amb una estratègia coordinada, van atacar el front principal i van refredar els objectes propers per minimitzar danys. Gràcies a aquesta tasca, es va evitar un escenari de major gravetat en un pati industrial que a aquella hora de la nit es trobava sense activitat comercial.

En cap dels tres incidents s'han reportat ferits, una notícia que porta cert alleujament en una matinada plena de sobresalts. Els Bombers, però, van haver de redoblar esforços i coordinar-se en diferents punts del territori, alternant missions d'extinció amb tasques de refredament i prevenció. La simultaneïtat dels avisos va posar a prova la seva capacitat de resposta en situacions que es desenvolupen de manera ràpida i imprevisible.

Encara que les causes de cada incendi es troben en procés d'investigació, es maneja la possibilitat que algun d'ells sigui fortuït i altres, potser, responguin a diferents factors. De moment, no hi ha dades oficials que relacionin els successos de Girona i Gavà. De confirmar-se que no va ser una mera casualitat, les autoritats podrien aprofundir en les investigacions.