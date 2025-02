Situació caòtica en quatre línies de Rodalies, els usuaris esclaten: 'Sou uns...'

El matí d'aquest divendres ha començat amb escenes de desconcert a les principals estacions de Barcelona. Molts viatgers, disposats a afrontar la seva rutina laboral o acadèmica, s'han trobat amb un panorama poc encoratjador, encara que tristament habitual, als panells d'informació. Sense previ avís, diversos trens mostraven retards considerables o fins i tot cancel·lacions.

Amb el pas dels minuts, les aglomeracions a les andanes es van intensificar. Persones que havien arribat amb temps suficient es van veure atrapades en un entorn incert, pendent d'anuncis per megafonia que no sempre aclarien el que havia passat. Sota aquest clima, la frustració i el cansament van començar a fer acte de presència.

| ACN

Segons Rodalies, la incidència es localitza en un tram comprès entre Sants i Plaça Catalunya, on només es pot circular per una via única. Aquesta limitació afecta directament les línies R1, R3, R4 i R7, que han hagut de reconfigurar els seus horaris i freqüències. D'aquesta manera, el nombre de trens per hora i sentit s'ha reduït de manera significativa.

En concret, els trens de l'R1, l'R3 i l'R4, els que passen per les estacions amb més massificació, tenen un servei actiu de dos trens per hora i sentit. L'R7, que, encara que no té parada ni a Plaça Catalunya ni a Sants, s'ha vist igualment afectada; només circula amb un comboi cada 60 minuts. Aquesta és, almenys, la informació oficial, però usuaris han assegurat que la realitat és encara més catastròfica.

El cabreig és majúscul

Per als usuaris, la sorpresa va ser important, ja que molts desconeixien la magnitud de l'avaria fins que van quedar detinguts en estacions intermèdies. Els retards en les arribades i els canvis de recorregut van suscitar comentaris d'indignació. En alguns casos, els viatgers es van veure obligats a buscar transport alternatiu, com autobusos urbans, vehicle privat o serveis de taxi, encarint i allargant encara més el seu desplaçament.

Per la seva banda, els portaveus de Rodalies expliquen que s'han adoptat aquestes mesures per minimitzar l'efecte de les demores i permetre que els trens circulin amb certa fluïdesa pel túnel de Plaça Catalunya. Així i tot, reconeixen que el temps de viatge s'incrementarà quan els combois passin per aquesta zona, cosa que genera un trastorn generalitzat. De fet, s'han programat serveis complementaris que surten o arriben a l'Estació de França per alleujar una mica la pressió.

Tècnics d'Adif es troben treballant en la reparació de la incidència, l'origen de la qual encara no ha estat especificat en detall. Mentrestant, les pantalles d'informació s'actualitzen de forma intermitent, provocant confusió en els usuaris que esperen el pròxim tren. A les xarxes socials, molts han expressat el seu cansament, amb missatges crítics que inclouen frases com “Sou uns ganduls incompetents", "No teniu vergonya", "Porcs", "Senzillament us la pela", "Què hem fet per merèixer això?" o "Sou una vergonya de servei", entre moltes altres mostres d'evident malestar.