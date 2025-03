Tragèdia a la GI-600: Mor un motorista en xocar contra un senglar

per Iker Silvosa

El silenci habitual d'una via secundària es va veure alterat per un succés que, encara que poc freqüent, representa un risc cada cop més present a la xarxa viària. Un accident de trànsit va acabar amb la vida d'un motorista i ha tornat a posar sobre la taula el perill que suposen els animals salvatges a les carreteres catalanes.

Els fets van ocórrer aquest dijous a la nit, passades les 22:00 hores, quan els Mossos d'Esquadra van rebre un avís urgent des del quilòmetre 2,1 de la carretera GI-600, una via local que connecta Tordera, al Maresme, amb Blanes. Segons les primeres investigacions, el conductor d'una motocicleta va col·lidir de forma sobtada amb un senglar que travessava la calçada. L'impacte va provocar la caiguda immediata del motorista, que va resultar mortal.

| SEM

La víctima, un home de 63 anys identificat amb les sigles L.C.E., era veí de Blanes, a la comarca de la Selva. Tot i l'activació ràpida dels serveis d'emergència, que van desplaçar fins al lloc quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un equip de suport psicològic, no es va poder fer res per salvar-li la vida.

Un accident que evidencia un problema creixent

La col·lisió amb un animal salvatge no és un escenari habitual, però tampoc és excepcional. En els últims anys, els senglars s'han convertit en una presència freqüent en zones urbanitzades i carreteres de proximitat, fruit del creixement descontrolat de la seva població i de la proximitat de molts municipis a àrees boscoses. Aquest tipus d'incidents, a més d'imprevisibles, solen ser especialment perillosos per als motoristes, que no compten amb la protecció que ofereix un vehicle tancat.

La carretera GI-600, pel seu traçat i entorn, ja ha estat assenyalada en altres ocasions com un tram amb visibilitat reduïda i trànsit esporàdic de fauna salvatge. Aquesta vegada, el resultat ha estat tràgic.

Dotze motoristes morts aquest any a Catalunya

Amb aquesta nova víctima, el balanç de sinistralitat a les carreteres catalanes s'eleva a 37 morts en el que va d'any, dels quals 12 són motoristes. Una dada que preocupa especialment les autoritats, ja que els conductors de motocicletes representen un dels col·lectius més vulnerables del trànsit rodat. La combinació de factors com la velocitat, la poca protecció física i la presència d'obstacles imprevistos a la via pot tenir conseqüències fatals.

Des del Servei Català de Trànsit s'insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions en carreteres secundàries i en trams nocturns. També s'està treballant amb els cossos forestals i municipals per millorar el control de fauna salvatge, encara que el problema, adverteixen, no té una solució immediata.