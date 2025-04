Surt a la llum la terrible vida a la presó de Daniel Sancho: 'Els presos li...'

Fa més de sis mesos, Daniel Sancho, fill del reconegut actor Rodolfo Sancho, va ingressar a la presó tailandesa de Surat Thani després de ser condemnat a cadena perpètua per l'assassinat del cirurgià colombià Edwin Arrieta l'agost de 2023. Des de llavors, la seva vida ha estat marcada per desafiaments constants, tant dins com fora dels murs penitenciaris.

Una presó complicada

La presó de Surat Thani, coneguda per la seva massificació i condicions precàries, alberga més de 5.000 reclusos, molts d'ells condemnats per delictes greus. Daniel Sancho comparteix cel·la amb altres 16 interns, en un ambient que ell mateix ha descrit com "opressiu" a causa del soroll constant i la falta de privacitat. Malgrat l'absència de drogues i violència explícita, la convivència diària es converteix en un repte, especialment per a un estranger que enfronta barreres lingüístiques i culturals.

Informes recents indiquen que Sancho ha tingut dificultats per adaptar-se a l'entorn carcerari. La falta de comunicació efectiva, sumada a l'amuntegament i la tensió inherent al lloc, l'han convertit en un "blanc fàcil" per a altres reclusos, generant situacions de confrontació i estrès. Aquestes circumstàncies han portat el seu equip legal a considerar la possibilitat de sol·licitar el seu trasllat a un centre penitenciari amb una major presència d'estrangers, buscant millorar les seves condicions de vida i seguretat.

Defensa de Daniel Sancho

La defensa de Daniel Sancho ha presentat recentment un recurs d'apel·lació contra la sentència de cadena perpètua. Aquest document, que consta de gairebé 400 pàgines, argumenta que la mort d'Edwin Arrieta va ser accidental durant una baralla, i no un acte premeditat com es va establir en el judici inicial. L'equip legal, liderat per Marcos García-Montes, es mostra optimista respecte a la possibilitat d'una revisió favorable per part del Tribunal d'Apel·lacions de Phuket.

D'altra banda, la família de la víctima ha presentat el seu propi recurs, sol·licitant que la condemna s'elevi a pena de mort i que s'augmenti la indemnització econòmica. Aquest moviment reflecteix la complexitat i la tensió que envolten el cas, amb ambdues parts buscant justícia des de perspectives oposades.

Quant a la família de Sancho, el seu pare, Rodolfo Sancho, ha enfrontat dificultats per visitar el seu fill a la presó. Recentment, s'ha esmentat un suposat deute de 200.000 euros amb Alice Keartjareanlap, ex assistent jurídica de Daniel, cosa que hauria impedit el seu retorn a Tailàndia. No obstant això, Rodolfo ha desmentit aquestes acusacions, qualificant-les de "tonteries" i reafirmant el seu compromís amb la defensa i el benestar del seu fill.

La seva vida a la presó

Mentrestant, Daniel Sancho intenta mantenir una rutina dins de la presó, dedicant temps a l'exercici i la lectura. Malgrat les adversitats, ha aconseguit establir una certa estabilitat, encara que la incertesa sobre el seu futur legal i les condicions de la seva reclusió continuen sent motiu de preocupació tant per a ell com per al seu entorn.