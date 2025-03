Res a veure: El canvi de temps que arriba a Catalunya en uns dies

El que semblava una recta final de març estable està a punt de girar bruscament. Catalunya, després de diversos dies de cels clars i temperatures agradables, es prepara per a un gir meteorològic que, encara que breu, serà notori en tot el territori. No es tracta d'un episodi extrem, però sí prou marcat com per alterar plans a l'aire lliure durant el cap de setmana i recordar-nos que la primavera és, per definició, imprevisible.

Una irrupció freda que afectarà al nord i al centre del país

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest dissabte arribarà un front fred que alterarà de forma significativa la situació atmosfèrica. Aquesta entrada d'aire més fred del nord provocarà precipitacions localitzades al nord del Pirineu, acompanyades d'un descens tèrmic generalitzat en pràcticament tota Catalunya. En paral·lel, s'espera un augment del vent, que bufarà moderat o fort en àmplies zones del país, especialment en comarques de l'interior i en punts elevats del litoral central.

El mapa emès per Meteocat indica com el dissabte estarà dominat per nuvolositat densa al Pirineu, amb possibles nevades en cotes mitjanes, mentre que a la resta del territori hi haurà un augment de la nuvolositat amb intervals de sol, però amb sensacions tèrmiques més fredes a causa del vent. Aquest contrast tèrmic serà especialment perceptible en ciutats com Lleida, Vic, Manresa o Berga, on es preveu que les màximes descendeixin entre 4 i 6 ºC respecte als dies anteriors.

Millora clara a partir del diumenge

La bona notícia és que aquest canvi no serà durador. A partir del diumenge, el front fred es retirarà i deixarà pas a una situació anticiclònica, amb cels cada cop més clars i una estabilització progressiva de les temperatures. El mapa previst per al diumenge ja mostra un panorama molt més clar, especialment a l'interior i la costa central, amb sol guanyant protagonisme i sense rastre de precipitacions.

Aquesta tendència continuarà i es consolidarà el dilluns, quan el sol dominarà completament en tot el territori i les temperatures iniciaran un ascens clar i sostingut, que es notarà especialment en punts del prelitoral i sud de Catalunya. Comarques com el Vallès, el Baix Llobregat o el Camp de Tarragona podrien superar els 22 ºC, amb sensació plenament primaveral.

Un episodi breu però amb contrastos marcats

Aquest tipus de transicions són típiques del final de març i principis d'abril, quan les masses d'aire fredes del nord encara tenen força suficient com per fer notar la seva arribada. En aquest cas, el pas del front fred es farà evident no només pel canvi de temps del dissabte, sinó pel ràpid rebot tèrmic posterior, que portarà de tornada condicions més càlides i agradables. És un exemple clàssic del dinamisme atmosfèric d'aquesta època de l'any.

Davant d'aquest escenari, convé extremar la precaució en zones del Pirineu, especialment si es té previst practicar senderisme o esquí, ja que la combinació de neu i vent pot complicar les condicions en cotes altes. També és recomanable assegurar objectes en terrasses o balcons per l'augment puntual del vent al centre i sud del país.

Per la resta, serà un episodi transitori que donarà pas a un inici de setmana estable i, segons els models actuals, amb temperatures que podrien superar els 24 ºC en alguns punts abans del canvi de mes.